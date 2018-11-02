2018台中世界花卉博覽會　11月3日三大展區隆重登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）歷經四年精心籌備的「 2018台中世界花卉博覽會」將於明(3)日在台中市后里、外埔及豐原三個地區盛大開展。

農糧署指出，花卉博覽會規劃面積達60.88公頃之三大展區， 包括「后里馬場森林園區」、「外埔園區」及「豐原葫蘆墩公園」， 各具不同特色展館與主題， 提供國內民眾及國際友人兼顧自然人文的花卉與知識饗宴， 邀請大家一起聆聽花開的聲音。

「聆聽花開的聲音」其實是后里園區一項藝術裝置(如上圖)，由697個仿生花開裝置單位組成，能與燈光聲音如呼吸般連動，白天及晚上有不同光影變化，展現群花開合的生命姿態。

后里馬場森林園區內由藝術家林舜龍創作的公共藝術「籽仔－從天上掉下了一顆種子」，使用近百根彎曲竹子打造包覆，運用投射燈打造出漂浮感。中央社

本次花卉博覽會展覽主題「花現GNP-Rediscover Green, Nature and People」，融和了Green綠色生產、 Nature自然生態及People人文生活多層次意涵。

台中花卉博覽會展期長達6個月，展出至明(108)年4月24日止， 三大展區除充分展現國內農民辛勤耕耘結晶外，同時結合生態、 生產、生活、科技及文化藝術，透過多元豐富內容及國際熱情參與， 讓世界及國人領略臺灣之美，民眾務必把握展期共襄盛舉。以下分別介紹三大展區：

后里園區原生祕境專區，以台中原鄉泰雅族射日傳說為起源。中央社

主展場「后里馬場森林園區」營造森林裡的花卉博覽會， 呈現一座讓人心靈放鬆的森林花園。馬場園區內百年馬廄經整建、 修復，變身為具有國際標準規格的馬術競技場， 加上周邊綴妝之珍貴老樹與林木環境，結合國際競賽、臺灣蘭花、 駿馬、鐵馬與文化展演，顛覆一成不變的展覽形式， 讓人得以自在愜意體驗自然與人文共創的藝術， 並從中理解意會生態保育的重要性。

「外埔園區」 以臺灣農業為主題，除了展示花卉與園藝， 更導入農業科技及永續發展面向，並充分結合文化及藝術， 引導大家從生活中實踐綠色生態及節能減碳的理念。

外埔園區樂農館 (中央社)

「 豐原葫蘆墩公園」則藉由生態手法營造親水環境， 重新詮釋水與人的關係，結合花藝與庭園，讓遊客體驗花與水、 糕餅、輕艇等藝術展演與水岸活動，打造友善環境的世界級「 水岸花都」。

農糧署進一步說明，花卉博覽會展區除有不同主題區外， 三大展區內並規劃18座展館，各具佈展特色。例如主展館「花舞館」 由兩棟圓形建築結合鑲嵌為8字迴圈形(如下圖)， 區分為大小兩個圓形展覽空間。

台中花博花舞館 (中央社)

小圓「蘭花館」規劃長期蘭花展， 訴說臺灣蘭花產業發展史；大圓「競賽館」打造花藝殿堂， 將持續舉辦花藝競賽與展示，並邀請國內外花藝大師， 展現高超花藝技巧與國產花卉之美。

來到溫室建築的智農館，除了展示珍稀植物， 更可看見台灣頂尖農業科技與技術研發成果。

此外還有極具特色的企業館等，完整呈現特色花卉園藝實力、智慧農業、 文化藝術、環境保護、尖端科技等主題內容，令人驚艷。

除了不同主題區及多元展館外，園區內並規劃有豐富的藝文展演活動， 園區外亦規劃好農市集戶外及室內展攤，除台中在地農友外， 也邀請全國各縣市超過200個農漁畜產攤位共襄盛舉， 行銷在地優質農特產品。

為方便全國各地民眾參觀「 2018台中世界花卉博覽會」，主辦單位同時提供豐富、 即時資訊及導覽預約等服務。

相關活動詳情資訊可至2018臺中世界花卉博覽會官方網站查詢

豐原展區(農糧署提供)