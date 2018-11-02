中油95汽油首日理賠4200萬元　另公布油品出包懲處9人名單

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中油95汽油理賠昨(1)日上路，根據中油統計，首日理賠發票金額約為新台幣2100萬元，中油「賠償2倍」後，賠償金額約4200萬元。另民眾選擇捷利卡退費約占53%，電匯退款約占47%。

台灣中油公司今(2)日也公布95無鉛汽油銅片測試超標案懲處名單，桃園煉油廠廠長記過1次並調離廠長職務，煉製事業部執行長、許副執行長各記過1次，該事業部督導邱副總經理同樣予以記過1次處分，其餘桃園煉油廠二媒工場工場長、經理各記過1次，品保課課長、經理各申誡2次，其督導副廠長亦處以記過1次。

中油也再度為此次事件向消費大眾致上最誠摯的歉意，並強調在事發後已針對油品製程、管理層面等環節徹底檢討改進，希望贏回消費者對台灣中油品牌的信心。

中油指出，若民眾曾在公布的159間加油站、使用不合格的95無鉛汽油，可以到指定的112座加油站和9個營業直銷處櫃檯申請退費，可選擇「電匯」或是「捷利卡」退費，獲得「賠償2倍」的金額。

中央社今(2)日報導，中油首日共受理1萬又414筆申請案，每人平均帶3張發票退款，有3萬4971筆發票，首日理賠發票金額約為2100萬元，中油「賠償2倍」後，賠償金額約4200萬元。

中油表示，民眾可持發票正本在11月1日到明年6月30日申請，若是持其他證明文件，則是在明年7月1日到7月31日間。

至於民眾發票若中獎，可拿中獎的發票正本向財政部申請獎金，再把影本拿到中油申請理賠，民眾既可以領取中獎獎金也能申請理賠。

中油提醒，由於申辦退費期間長達8個月，民眾不需要集中在前幾天急著辦理退費，可以對完發票後，確認是否中獎，再申請理賠。

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中油公司95無鉛汽油銅片測試超過標準理賠申請 （請點此超連結)

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