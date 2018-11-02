打擊中國竊取智產權 台灣成美國新夥伴

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國司法部今天控告中國福建晉華、台灣聯電和3人竊取美國美光公司商業機密。美方並感謝台灣法務部協助調查，顯示美國對抗中國竊取智產權的行動中，已將台灣列為新夥伴。

加州聖荷西市（San Jose）聯邦地方法院的起訴書指控，中國國營的福建晉華公司、台灣的聯電公司和聯電3位高級主管，共謀竊取美光（Micron）的動態隨機存取記憶體（DRAM）技術，估值達87億5000萬美元（約新台幣2690億元）。

北加州聯邦檢察官謝振強（Alex Tse）在華府記者會上表示，本案的調查得以展現，「國際上有志一同夥伴間的執法合作，能夠保障全球貿易規則，並對抗國家主導的經濟間諜活動」。

謝振強讚揚台灣「顯然竭盡心力執行本身的營業祕密法」，他並對台灣的法務部和「幹練的執法能力」表示感謝。

數位媒體「石英」（Quartz）網站報導，美國司法官員透露，印象中台灣不曾協助過美國追查中國共產黨的企業間諜行為，但他們對於這項改變表示歡迎。

美國司法部一名高級官員在記者會後表示：「按照他們（台灣）在本案上的合作，未來很可能繼續。」

報導說，台灣的商標和著作權法律比中國更嚴格，執法也較佳。此外，全球半導體2/3由台灣企業製造。

不過，台灣政府協助美國政府控告中國國營企業，可能觸怒獨裁的中國領導人習近平，因他已將統一台灣視為主要政策目標。

近年來中國國企一再鎖定台灣人，誘使他們替中方從外國晶片製造商竊取智慧財產權。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1071102