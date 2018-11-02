娛樂饗宴大爆棚中華電信MOD週週精彩直播大放送

年底倒數兩個月，中華電信MOD即將突破200萬用戶數，翻轉台灣影視產業！11月起推出多場直播國際級活動，中華電信拿出最豐盛的菜色，照顧各個族群的影視需求，不怕觀眾看，只怕觀眾時間不夠用！從萬眾矚目的臺中世界花卉博覽會、有電競奧運之稱的IESF世界電競錦標賽，到多場音樂盛會等，中華電信MOD將零時差放送，讓民眾彷彿身歷其境不用出門，打開MOD一飽眼福！

超人氣演唱會、音樂會現場直播，MOD陪你嗨翻11月！

全台首創音樂直播節目與打賞結合的《中華電信Hami樂團新勢力》，自10/26開播以來獲得樂迷廣大迴響，11月份更將邀請到特別來賓包括陳芳語kimberley、李佳薇、孟耿如、蕭秉治等歌手到現場演唱，新穎的互動節目內容，帶給客戶全新的觀影體驗，成功吸引年輕潮世代關注。11/10《PChome演唱會》邀請人氣韓團DIA、楊丞琳、蘇永康等歌手打造「無限之夜」、11/11《發現亞洲好音樂》邀請許久不見的LARA梁心頤現場演唱許多經典歌曲、11/14《柏林愛樂高雄場》更連線高雄衛武營，獻上難能可貴的經典組合「2018指揮大師杜達美與柏林愛樂」音樂會，演譯馬勒第五交響曲及伯恩斯坦管弦樂嬉遊曲，讓粉絲跟著MOD一起嗨翻11月！

「臺中花博專區」、「IESF電競專區」，國際盛事直播就看MOD

中華電信MOD持續響應國際盛事，11月起貼心提供臺中世界花卉博覽會開幕晚會及IESF世界電競錦標賽完整賽事直播，並特別設立「臺中花博專區」、「IESF電競專區(快速鍵980)」，提供民眾更多元的服務，在家即可與世界接軌！

《臺中世界花卉博覽會開幕晚會》將於11/3晚間七點於MOD同步播出，晚會邀請國內外37組表演團隊，超過1,000名演員，將帶給觀眾耳目一新的演出。緊接著11/9晚間七點《IESF世界電競錦標賽》開幕式，打開MOD按快速鍵980感受如臨現場的高畫質Live電競賽事直播，觀賞英雄聯盟、CSGO、鐵拳精彩賽事，聽蕭敬騰、周興哲、田馥甄演唱，還可幫台灣選手集氣抽閃電狼萬元好禮，並提供節目回看、隨選的VOD服務，滿足全台電競玩家的觀賽需求與期待。

MOD 11月直播節目一覽

11/3_2018《臺中世界花卉博覽會開幕晚會》

11/9~11/11_《2018 IESF世界電競錦標賽》(快速鍵980)

11/10_《Pchome演唱會》

11/11_《發現亞洲好音樂》

11/14_《柏林愛樂高雄場》

每周五六《樂團新勢力》

註：實際撥出時間、內容，依MOD平台顯示為準