真趣味！300長者趣味闖關  「新北動健康．樂活心飛揚」世代一起嗨翻天

新北市教育局今(2)日在豐年國小舉辦樂齡中心「新北動健康．樂活心飛揚」活動，朱立倫市長也親臨為活動開場。全市31所樂齡學習中心年齡相加近2萬歲的300多名長者，與近150名來自大成國小、豐年國小、三重高中、新北高工及樹人家商的世代志工一同趣味闖關，展現不老活力。

市長表示，新北市樂齡學習中心辦理豐富多元的優良課程，獲教育部105、106及107年連續三年訪視「特優等」殊榮，學校內的樂齡學習中心，也是世代教育的最佳場域；今天活動結合「新北動健康」及「世代志工」，透過運動來預防並延緩老化，越動越健康，也讓長者走出家門跟同學一起動得更有自信與活力，學生服務長者，不但能增進世代融合，也讓世代志工更加懂老、尊老。

本次活動趣味競賽項目包含語文、數學、科學、藝術及環境等5項動健康遊戲，融合五育的五項關卡，讓長者動身體也動頭腦，賣力闖關的模樣更讓現場歡笑不斷。此外，世代志工服務區提供了按摩、指甲保養、茶道、童玩等服務，衛生局現場亦贈送獲勝隊伍動健康紀念衣，並提供減糖諮詢、老花眼鏡及口腔保健宣導，讓樂齡者幸福滿滿。

上個月才從市府手中獲頒資深優良志工的瑞芳樂齡高金元阿公，今年已經76歲，他說：「活到老，做到老，更要動到老，尤其是這麼好玩的活動當然不能錯過，再遠都要來參加！」中和樂齡76歲的麗雪阿嬤說：「真趣味！中心的學員聽到今年也有辦動健康，大家都搶著報名，希望以後每年都可以繼續辦，讓大家都有機會參與。」

教育局表示，動健康活動讓新北市樂齡學習中心長者都能快樂學習、健康樂活，後續將於31所樂齡學習中心共辦理62場次動健康活動，歡迎55歲以上長者加入樂齡大家族，與我們共襄盛舉！