原住民藝術節「翻動」世代　台北當代藝術館跨國展演

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）已邁入第四屆的「Pulima藝術節」，由財團法人原住民族文化事業基金會主辦，那高・卜沌（Naka w Putun）擔任策展人，以阿美族語「Micawor 翻動」為主題，集結26組國內外藝術家作品，規劃多場表演藝術節目、國際論壇、藝術家講座、 工作坊等活動，自11月3日展至2019年1月13 日。

展覽主題「Micawor」為阿美族語「翻動」之意，如，翻動泥土讓新芽竄出、翻動木臼裡的糯米讓生米煮熟。

兩年一度的「Pulima藝術節」將於明（3）日起台 北當代藝術館開展，展覽特色在於連結跨國原住民，以傳統文化元素探討各式議題，除了展出21組入選的台 灣藝術家作品，包含第20屆「國家文藝獎」得主撒古流 (Sakuliu)，前二屆首獎得主林介文(Labay Eyong)，更特地邀請2017年威尼斯雙年展紐西蘭館藝術家 莉莎．瑞哈娜（Lisa Reihana）參展。



撒古流作品《點菸》：透過老人試圖使用燈泡點煙，道出時代變遷，原住民對於部落生活以及傳統文化消逝的省思（圖/台北當代藝術館）



紐西蘭毛利族藝術家錄像作品《追尋金星（感染）》耗費11年製作，作品沉湎於受西方製 圖學與科學探索所引發的思潮，揭開了思想與哲學的啟蒙時 代、殖民驅力以及對權力及慾望既隱且明的凝視。（圖/台北當代藝術館）

策展人那高表示，過去策展時會先構思主題，但這次較為特別，看到藝術家都已有好的創作以及想法被聚集起來，然後她再去思考主題，因此這次是先有作品才有主題。

那高說明，看到原住民現在面臨的處境，經歷不同政權的移轉、傳統領域被剝奪、文化和語言逐漸消失，原住民被迫在自己的土地上流浪，面對時代變遷及交替，藝術家也以藝術行動參與社會議題，而年輕藝術家更使用新的語彙與媒材進行創作，試圖找回自我認同並拋棄包袱。

那高強調，展覽的背後代表的是一股希望，推動社會前進的一股強大力量，無論是社會改革者或是藝術家，都是要不斷的「翻動」，讓社會更美好，這也是這次展覽命名的來由。

3日下午將舉行開幕活動，此次藝術節重點活動，除了自3日展至1月13日的「Pulima藝術獎展覽」外，還包含3日及4日由布拉瑞揚舞團、TAI身體劇場分別與紐澳編舞家帶來的跨國合作演 出；7日至11日有來自澳洲墨爾本的「Yirramboi明日藝術節週」系列活動；13日及14日新秀表演創作徵件競賽展演；以及多場國際論壇、工作坊及講座等，更多詳情請上臉書查詢。

另外，「台灣原住民變裝皇后大賽」（Miss First Nation Taiwan）將於10日西門紅樓舉行；11日下午當代藝術館也將舉辦「以莉高露ＸAlice Skye靈魂女聲跨國演唱會」。



（影/台北當代藝術館）