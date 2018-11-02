中油95汽油出包9人受罰 最高層級到副總

（中央社記者蔡芃敏台北2日電）中油10月下旬爆發95汽油不合格事件，今天公布懲處名單，一共懲處9人，包括負責督導煉製事業部的副總經理邱家守記小過一次，煉製事業部執行長陳耀泉遭記小過一次。

針對中油95無鉛汽油出包，中油今天下午發布新聞稿，再度向社會道歉外，也公布懲處名單。

懲處名單包括，督導煉製事業部得副總經理邱家守記小過一次，煉製事業部執行長陳耀泉、副執行長許晉榮也各記小過一次外，桃煉廠長曾繁鑫記小過一次，並調離廠長職務，副廠長也記小過一次。

另外，桃園煉油廠二媒工場工場長、經理各記小過1次，品保課課長、經理各申誡2次。

中油10月21日主動揭露，抽樣化驗發現由桃園煉油廠供應的95無鉛汽油測試不合格，已就化驗不合格油料的加油站進行停售、回收換儲作業。中油表示，出廠油品與加油站樣品化驗結果出現部分差異，是因為取樣方式不同，以後會以較為嚴謹的煉研所檢驗方式為主。

中油說，日後會採用源頭管控，在汽油配油時，針對每股摻配料皆進行陶氏試驗，快速檢測是否有輕質含硫物質，若發現不合格，會立即停止摻配，並在成品槽加強檢驗，確認全部合格後才出廠發貨。

針對中油懲處名單，經濟部部長沈榮津先前指示「分層負責」，懲處要符合社會期待、讓同仁感受到壓力、不要打擊士氣等3個原則。

中油表示，對這次事件向消費大眾致上歉意，並強調在事發後已針對油品製程、管理層面等環節澈底檢討改進，希望重拾消費者對中油的信心。（編輯：林孟汝）1071102