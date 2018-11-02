歡度年終感恩時刻  美麗信推感恩火雞腿組

歲末禮讚翩然到來，感恩節率先揭開迎冬溫馨過節序幕！

今年，美麗信花園酒店首創業界推出特色強棒火雞迎接感恩聖誕節慶，主廚用火雞最精華的火雞腿傳遞溫馨滿載且充滿異國風味的歡樂金宴，還有炙烤全雞組，邀您在歲末迎新溫暖團聚時刻，飽嚐感恩幸福美味。

美麗信花園酒店邱主廚表示：『歷年有許多常客反應和親友相聚吃火雞料理，是毎年最期待的時候，但火雞真的太大隻了，常常會有吃不完得情況，容易造成食材的浪費』；美麗信有鑑於此，今年特別於11月12日至12月25日推出限量120組【炙烤強棒˙感恩火雞腿組】，每組NT$1,999，以典雅內斂保溫提袋盛裝滿滿好料，內含三隻「炙烤豐腴火雞腿」、「主廚秘製越式沾醬」、「特色雞骨肉醬汁」、「碳烤鮮菇洋芋球」、「奶油時蔬」、「法國長棍麵包」及「焦糖芝心蘋果派」，以精華的鮮嫩火雞腿取代整隻火雞，剛剛好的份量加上豐富的配菜、秘製醬料及甜點，讓嘉賓更能沉浸在年終美食誘惑。此外，美麗信滿足喜歡全雞的饕客，推出【金黃獻禮˙炙烤全雞組】毎組NT$2,980，相同配料搭上整隻火雞，讓您吃好吃飽心意足，限時限量只有80組，要搶要快；凡於12月1日前預購且付清全額，享9折早鳥優惠！

「炙烤豐腴火雞腿/全火雞」，以義大利香料、紅椒粉等辛香料醃漬增添獨特口感，再經過一小時舒肥使肉質更加軟嫩，此外，透過主廚精煉手法將外皮烤至金黃酥脆，每一口都是多汁豐腴飽滿。「主廚秘製越式沾醬」，酸甜口感、清爽解膩，更勝傳統蔓越莓醬汁，參雜一點魚露風味讓人欲罷不能，火雞腿肉搭配越式沾醬果真絕配！「特色雞骨肉醬汁」，主廚用雞骨、蔬果費心熬煮六小時才完成這鮮味十足的經典醬，火雞肉沾裹入口，瞬間美味爆棚。「碳烤鮮菇洋芋球」採用新鮮的馬鈴薯做成，淡淡的洋芋香配上酥酥脆脆的口感，一口接著一口令人陶醉在幸福滋味中。「奶油時蔬」當季蔬菜遇上香濃奶油，那讓人忘不了的美好滋味馬上整盤嗑光。「法國長棍麵包」單點毎份NT$90，表皮酥脆內層柔軟、有嚼勁是法國麵包的特色，美麗信自製長棍麵包，外在氣孔一看就知道師傅用心製作，夾上火雞肉及醬汁，堪稱年底最佳美食。「焦糖芝心蘋果派」單點毎份NT$280濃郁焦糖蘋果香氣與杏仁可可醬在口中完美融合，麻糬內餡的軟香Q滑，讓口感翻上一層，此款甜點賦予嘉賓味覺感官多重享受，是道幸福滿點的甜蜜滋味。此外，喜歡來點酒香的品味嘉賓，美麗信提供「西班牙Feliza紅酒」毎瓶只要NT$399，美食配美酒怎能輕易錯過！

準備全家團聚或親友聚餐的美味餐點了嗎?美麗信精心為嘉賓準備的【炙烤強棒˙感恩火雞腿組】與【金黃獻禮˙炙烤全雞組】，裝載精緻外帶保溫提袋，送禮濃情大方，不只滿足脾胃更溫暖心扉。另外貼心配合取貨時間適時烤製火雞，只要於取貨時間三天前預定，便能在取貨到府後即刻歡享熱騰騰又飄香的幸福滋味，與摯愛親友在美食的簇擁下一同分享無限喜悅！活動詳情及訂購電洽：﹙02﹚7702-8800分機2311。