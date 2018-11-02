飛機上最髒5個地方大揭露 保險套、衛生棉都在這裡發現過

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）加拿大廣播公司（CBC）揭露飛機上最髒前5名的地方，其中最髒的地方連實驗室微生物學家也傻眼，嚴重恐讓人感染疱疹或膀胱炎。

加拿大廣播公司（CBC）節目Marketplace抽驗了加拿大航空公司（Air Canada）、西捷航空（WestJet）及波特航空（Porter）3個加國主要航空公司往返渥太華、蒙特婁地區的18個航班上100件樣本，結果發現酵母菌、葡萄球菌、大腸桿菌及其他恐引起感染的病原體。

加拿大貴湖大學（University of Guelph）微生物學家Keith Warriner表示，將近一半的樣本所含的病菌足以讓乘客身陷感染風險。尤其是座位置物袋與頭靠枕上驗出大腸桿菌，因出現大腸桿菌代表遭到糞便污染，恐出現腹瀉、嘔吐和腹痛等腸胃道感染的症狀。

根據檢驗結果，機上最髒前5名依序為頭靠枕、座位置物袋、廁所把手、餐桌板、安全帶。而座位置物袋不僅是用來放置嘔吐袋、雜誌、報紙或免稅商品型錄，一位空服員透露，用過的衛生棉、保險套、尿布、三明治等都曾在座位置物袋裡發現。

雖然打掃座艙是空服員的責任，但他們往往只有不到15分鐘的時間來清理整個座艙，根本沒有時間能夠徹底清潔每個角落，包含使用頻繁的餐桌，甚至也沒時間噴灑抗菌噴霧。

微生物學家Jason Tetro表示，機上餐桌上發現葡萄球菌，代表餐桌表面有一段時間沒清理了。葡萄球菌是一群革蘭氏染色陽性球菌，可能引起皮膚軟組織感染，造成皮膚性疾病─癤，一種化膿菌侵入毛囊及周圍組織引起的急性化膿性炎症。

其中最讓Jason Tetro感到噁心的地方是頭靠枕，驗出會導致鏈球菌性咽喉炎的溶血性細菌，他警告，若臉上有粉刺，又不時的觸摸臉上，可能會得泡疹，甚至是膀胱癌。