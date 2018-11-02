中美洲訪團參觀義美工廠　促雙邊產銷合作、專業交流

（台灣英文新聞 / 鄧少凱、黃紫緹 採訪報導）來自貝里斯、瓜地馬拉，與尼加拉瓜的的中美洲代表團，今（2）日至桃園南崁義美食品觀光工廠參訪，盼藉此行認識義美的食品生產過程，以及該公司致力食安、品質與環保的諸多行動。

訪團成員來自三國的農業與出口部門，包括貝里斯的BelizeINVEST、瓜地馬拉的AGEXPORT，以及尼加拉瓜家庭經濟部。一行人皆是頭一遭造訪台灣，對在地人的熱情印象深刻。

在歷史文物館與禮品中心，訪團認識了義美多項產品與公司發展歷程。誕生於1934年的義美食品，從小型食品店一躍成為今日的國際食品大廠。歷經84年的成長，如今義美商品琳瑯滿目，從餅乾、蛋糕、麵包，到高品質食用油、生機食品等應有盡有。

參訪團前往西點麵包廠，參觀義美為國內連鎖速食店代工生產麵包之流程。工廠生產線24小時運作，每小時能製作2萬個漢堡包及1萬5千個馬芬麵包。

代表團參觀西點麵包廠（圖／台灣英文新聞）

接著一行人行至義美引以為豪的食安實驗室，一窺該公司如何透過精密儀器進行各項實驗、檢測，確保產品達到最高食安標準。義美重視食安不遺餘力，也將之視為是對消費者的尊重。

參訪行程結束後，訪團成員與義美洽談合作事宜，該公司期許未來持續與中美各國貴賓與相關組織團體進行多項交流合作。尼加拉瓜代表Ana Sanchez提議雙方推動合作訓練計畫與專業交流，承諾尼國政府將傾囊相助。瓜地馬拉代表Ricardo Rodriguez與貝里斯代表Thelma Montero，則大力行銷兩國生產的高品質香蕉、糖、咖啡等農產品。

Ricardo Rodriguez同時邀請公司代表於明年3月，至瓜國安地瓜市（Antigua）參加中美農產品展售會（AGRITRADE Expo and Conference），屆時將可一嘗瓜國的各式農產品。

(圖/台灣英文新聞)