緬甸僑校華語教師來台研習  盼延續台灣優質華語文教育

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為促進緬甸僑校與台灣華語文教學交流，緬甸僑校40名華文幼教教師於10月14日至11月1日來臺參加僑務委員會所辦華文教師研習班，學習幼教及低年級華文教育相關知能。

華語已成為新世紀的強勢語言，華語在印度逐漸成為大學生選修的熱門外語之一，印度政府更將華語列入語言課綱的選修外語之一。而我國由於保留傳統正體中文字，加上優質華語教材，是推動華語教育的一定優勢。

來台學習華語不僅可體驗傳統中華文化，台灣民眾的友善熱情及自由民主的生活環境更是在其他國家所無法體驗的。

僑委會主任秘書張良民在10月31日的結業式上勉勵學員善用所學新知，讓緬甸的學童得到更好的學習經驗，並鼓勵傳承知能給更多當地華文教師，帶動華文教育共同成長。僑委會一向鼓勵緬甸在地青年投入華文教育志業，並提供多元充實師資的管道，帶動當地華文教育的成長。

他指出，每一個為華語文教育盡心盡力的老師都是一顆種子、一個關鍵，在僑居地讓華教發光發熱，不僅往低年級向下扎根，更提升緬甸地區華語教學內容與品質，使華語教育在緬甸發揚光大。

學員代表劉永蓮表示， 19天的課程中讓學員增長更多專業知識，看清他人優點，並填補自己不足之處，希望回僑居地後學以致用，讓學生享有更好的華文教學品質。