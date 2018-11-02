勞動部最新評鑑出爐    逾4成外籍移工仲介獲A級評分 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）勞動部10月31日公佈最新仲介公司評鑑結果，在接受評鑑的1千370家業者中，共有4成3業者獲得A級，5成2業者獲得B級，總平均成績從前年的85.68分提升至87.48分，獲A級的仲介公司比例也提高近1成，民眾在選擇仲介公司時，可視自身尋求，至發展署的私立就業服務機構查詢系統進行查詢。

勞動部10月31日發佈新聞稿，鑑於民眾大多透過人力仲介公司申請外籍看護工、外籍勞工或海外就業，公司的經營管理及服務品質對我國勞雇雙方權益影響重大，勞動部透過每年辦理「私立就業服務機構外勞仲介服務品質評鑑計畫」，從仲介公司的品質管理、違規處分、顧客服務等不同面向進行考核，藉此督促人力仲介公司注重客戶服務，以維護人力仲介市場秩序。

今年共有1370家仲介公司接受評鑑，600家業者獲得A級，717家業者獲得B級，53家業者未滿70分，僅獲得C級。

成績今天公告於勞動部勞動力發展署全球資訊網，民眾可至發展署的私立就業服務機構查詢系統查詢，並依區域別、引進規模、引進類別、顧客服務或行蹤不明率等項目視自身需求選擇適合的仲介公司。

勞動部提醒，民眾在簽約前亦可多方了解仲介公司所提供的服務項目、收費內容有無遵守法規上限以及收退費機制是否合理等，並注意簽約雙方應履行義務，並確實以書面簽訂契約，以保障自身權益。