臺歐跨文化對話　歐洲影展巡迴全臺16縣市　

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）2018年歐洲影展即將登場，17部來自歐洲各國的電影，將在全臺16個縣市放映，放映期間自11月至2019年1月底，盼臺灣民眾藉由電影，認識歐洲國家的文化、藝術及語言的豐富多樣性。

歐洲影展始於2005年，每場放映除了提供中英雙字幕外，皆為免費入場，根據主辦單位，歷年來總觀影人次已超過14萬人。今（2）日的記者會上，影展大使鍾瑶、歐盟吉祥物歐萌牛及歐洲各國代表一同為影展揭開序幕。

歐洲經貿辦事處處長馬澤璉（Madeleine Majorenko）致詞時表示，歐洲影展是辦事處歷史最悠久的文化活動，且是與所有歐洲國家的在臺辦事處及臺灣官方單位共同協力合作舉辦。

馬澤璉提及，希望透過文化資產，發現彼此的文化多元性，又同時在跨文化間的對話中找到彼此的共通點，「這樣跨文化對話並不只發生在歐洲人之間，也是在與我們的臺灣朋友間。」

臺北市文化局局長鍾永豐則表示，文化局每年提供美金100萬元補助國際電影製作到臺北市拍攝，「在此我要邀請所有有興趣的歐洲影視製作團隊加入，促進更多國際合作拍片及文化交流的機會。」

文化部主任秘書陳登欽表示，在推廣影像或電影部分，文化部一直在希望達到「平權」，讓更多文化元素進到比較偏遠或是不容易到達的地方。他提及，歐洲影展持續了十幾年真的非常難得，而且今年又擴大在全臺更多地方放映，讓更多臺灣民眾透過影像理解歐洲當代的思維及文化。

外交部政務次長謝武樵則提及，歐洲影展為臺灣民眾打開一扇窗，藉此認識歐洲文化多樣性及電影歷史。

歐洲影展（Taiwan European Film Festival）邁入第14屆，今年由歐洲經貿辦事處（European Economic and Trade Office）及杰德影音共同舉辦，邀請17個歐洲國家個別推選出一部電影參展，於全臺16個縣市的藝文場所、表演空間、戲院，以及大專院校等逾30個場地放映。