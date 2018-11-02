賴香伶出院：「我們不會被打倒，還會繼續為勞工朋友努力」

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）北市勞動局長賴香伶前天(10月31日)遭男子李明彥持鋼筋攻擊，住進仁愛醫院。今(11月2日)上午11時從醫院出院，她也於出院前半小時，在臉書發文，感謝所有人的關心。

關於李明彥事件，賴香伶表示:

日前勞工李明彥對本人的暴力傷害及對勞動局同仁經常的辱罵與滋擾行為，現已由司法偵辦中。我可理解他對體制的不滿，對派遣制度的質疑及申訴，這三年來我們的同仁、勞檢員都已盡全力協助，非勞動局職權的部份也已主動向相關機關反應。 這樣的暴力沒有正當性，我不能接受他對我及勞動局同仁的攻擊指責，制度不對可修法、面對社會公評，過程不見得人人滿意，但在其位就有責，我們不會被這個事件影響對勞動體制改革的職責。 我們會繼續努力。

以上圖片來源:中央社

自由引述仁愛醫院院長蕭勝煌表示，賴香伶昨(1)日傷口腫脹，眼睛甚至睜不開，經過休養，目前腦部、傷口狀況穩定，約一週可以恢復，醫院會持續追蹤，不過也會注意她的創傷症候群。

報導也指出，賴香伶說：「我們不會被打倒，還會繼續為勞工朋友努力，繼續和市府一起打拚，謝謝大家。」至於賴香伶何時回市府上班？蕭勝煌表示，還需視她的狀況而定，目前無法給答案。

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