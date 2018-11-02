1999線上三方通話口譯   讓移工與新住民不再有口難言

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為讓在桃園的新住民與外籍移工更加融入社會，不因語言隔閡而產生誤會，桃園市政府於11月01日起試辦1999線上真人口譯服務，將提供日語、英語、韓語、泰語、越語、印尼語等六種語言的口譯服務，話務人員即時與翻譯人員線上三方通話，進行口譯，讓外籍朋友用母語也可以溝通。

桃園是一個機場城市，也是一個多元城市，有入境旅遊的外籍旅客，也有移居桃園的新住民，根據統計，桃園的新住民人數約有5萬9千多位，排名全國第4，其中，來自東南亞籍與其他新住民共2萬2,105位，而外籍移工的人數，更是全國第1，桃園的產業移工、照顧移工已達11萬2,315位。

桃園市政府先後成立「新住民事務委員會」及「新住民聯合服務中心」，結合5個局處的業務，成為新住民服務的第一窗口。

研考會主委詹賀舜表示，桃園市政府一直積極將桃園打造為優質旅遊環境，桃園有好山好水、多元文化，近年來開發許多景點及特色觀光路線，是很多外籍人士旅遊首選，因此，推出線上口譯服務能讓國外旅客旅遊無界限，下機就能感受台灣的熱情與便利。

詹主委也指出，桃園市約17萬名新住民及移工，可說是新住民及移工朋友的新故鄉，剛來台灣常因語言溝通問題而感到無助，申辦證件或洽詢資訊都沒有頭緒，1999提供外語口譯服務，對移工與新住民朋友會有很大的幫助，這也是桃園市政府打造友善城市的目標。

1999線上口譯服務時間為上班日9點至下午5點，於桃園市境內以市話及手機撥打1999均享有10分鐘免費服務，有需求的朋友可以多加善用。