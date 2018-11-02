國寶魚「台灣櫻花鉤吻鮭」25年保育有成　放流3千尾史上最多

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）雪霸國家公園管理處(簡稱「雪霸處」)積極尋覓各處歷史棲地，進行國寶魚「台灣櫻花鉤吻鮭」移地保育，經一年評估，近日鎖定南投縣合歡溪進行放流，數量達3000尾，是史上最多的一次。

放流合歡溪是2017年至2019年臺灣櫻花鉤吻鮭的保育重點。去(2017)年「雪霸處」首度與太管處跨域合作放流一千尾，經過一年後初步調查，生長良好，並在小嘆息灣發現即將產卵種魚。今(2018)年加碼放流三千尾，也是放流史上最多的一次。

因為合歡溪流域能夠適合生長的空間將近15公里，是「七家灣溪」兩倍長的空間。放流地點為合歡溪上游的小嘆息灣、華岡水源地上游及下游。

南投仁愛鄉新成立的翠華社區國寶魚巡守隊，也積極加入放流及巡護的工作，期許跨出不同國家公園區域，及結合當地社區力量的參與，將為國寶魚的保育工作帶來新契機。

臺灣櫻花鉤吻鮭身長約50~60公分， 身體最大特徵就是側線有8~12個橢圓形黑褐色雲紋橫斑，鱗片型態為圓鱗。(圖片來源: https://bit.ly/2CVZtKA)

中央社資料照片

「雪霸處」經過多年就地保育及移地保育的努力，「七家灣溪」流域有穩定且能健康成長的臺灣櫻花鉤吻鮭族群，平均三千到四千尾之間，已達河川承載量。此外並成功在羅葉尾溪建立衛星族群，約一千尾，不需再透過放流即能自我繁衍，且也已達承載量；還有樂山溪約二百多尾族群。

可以說到目前為止，國寶魚臺灣櫻花鉤吻鮭滅絕的危機，稍微減輕。

「雪霸處」在10月31日指出，面對全球氣候暖化及變遷的影響，高山農業持續耕種，國寶魚生存的棲地依舊破碎，並有基因均質化的問題。

面對如此險峻的環境，如何繼續在歷史棲地中尋找適合的生存空間，讓國寶魚重返七家灣溪、羅葉尾溪、樂山溪之外的歷史棲息地，成為雪霸處現階段拯救鮭魚最重要的工作項目。

經過一年評估，南投縣仁愛鄉境內的合歡溪，也是在太魯閣國家公園所轄範圍，是一條類似「七家灣溪」天然條件的溪流。

它具有棲地多樣、水質良好、植被完整、昆蟲豐富的特性，上游完全沒有農業開發無汙染之虞，且曾經是鮭魚歷史生存的流域。「雪霸處」有必要及責任與保育主管機關共同合作，去恢復國寶魚生存的機會，再次建立有臺灣櫻花鉤吻鮭生存的衛星族群。

翻山越嶺落差700公尺抵達小嘆息灣 (圖片來源:「雪霸處」官網)