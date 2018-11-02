故宮嬌客進駐台中花博　翠玉白菜后里馬場園區亮相

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）歷經2,000多個日子的籌備，台中花博將於本周六（3日）開幕，故宮超人氣國寶「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」姐妹花，昨（1）日在后里馬場園區「故宮花蝶館」進駐完成。同時，故宮南院也響應花博，同步展出「翠白菜花插」，憑台中花博門票就可看花博也看故宮南院，歡迎踴躍參觀。

此次聯合策展，由台中花博展出「翠玉白菜」、「翠玉小白菜」，而故宮南院則同步在花博開幕當日，在該院展出「翠白菜花插」，一次購買花博票，即可在花博期間看花博又參觀故宮南院。

故宮副院長李靜慧表示，國立故宮博物院結合人文歷史與科技創新應用，著重於數位藝術教育之推廣，今年響應花博盛事，特別於台中花博建置「故宮花蝶館」，以台中當地之花、馬主題特色、園區「生態．Nature．自然共生」核心價值為發想，將故宮典藏重要文物，轉化為新媒體藝術，並融合教育推廣面向，打造全新沉浸式美學體驗場域。

同時，展覽期間也於馬場園區市定古蹟建築「場本部」，展出故宮經典花、馬複製文物，期待透過歷史人文與新媒體藝術相互輝映，開啟現代人與自然、古文物之間的對話。

觀旅局表示，「花蝶館」館名取自於故宮典藏國寶北宋徽宗〈詩帖〉名句「舞蝶迷香徑，翩翩逐晚風」意象，以北宋畫院遴選畫家「踏花歸去馬蹄香」為情境氛圍，使展館呈現自然生態、花蝶共舞氣氛。展館分爲「踏花歸去馬蹄香」、「圖成百駿-古畫動漫」、「擊鞠大賽」、「時空馬廄」、「百駿變」等區，並規劃「花現玉白菜」文物區，展出故宮人氣最高的「翠玉白菜」與「翠玉小白菜」。

故宮表示，「翠玉白菜」這件與真實白菜相似度幾乎百分百的作品，透過創作者的用心與創意，遂轉化為真實與美好，不論創意、工藝，均巧妙地呈現了白菜形體與色彩光澤。葉尖兩隻昆蟲是螽斯和蝗蟲寓意多產，讓作品的內涵更趨圓滿。

另一件《清 翠玉小白菜》作品，則以翠綠色玉製作而成，夾帶白斑，以陰刻的線條雕琢葉脈，栩栩如生地呈現菜葉柔軟的質感，梗部並雕有一隻螳螂，巧妙地呈現自然萬物共生之態。

觀旅局表示，故宮翠玉白菜姐妹於花博開幕後正式對外展覽，展出時間自107年11月3日至108年4月24日，營運時間均有對外開放參觀。