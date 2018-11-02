(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，台灣聯華電子和中國福建晉華公司，由於涉嫌竊取美國美光公司關鍵資訊，而遭到起訴。

日本《時事通信》報導，美國司法部在當地時間昨（1）日表示，聯邦陪審團依竊取美國美光公司動態隨機存取記憶體（DRAM）技術之嫌疑，起訴了台灣聯華電子和中國福建晉華公司，以及曾在美光台灣分公司工作過的3位台灣人。

根據報導，美國司法部長表示，中國近日加強產業間諜攻勢，因此必定予以起訴。《時事通信》分析，高科技產業是美中貿易戰的關鍵部分。美國最近正不斷加強舉發中國產業間諜。

有關中國產業間諜相關消息，請參考我們稍早報導。

（發稿時間：2018/07/20 16:11）

日本《NHK》報導，美國FBI局長克里斯多福·瑞伊（Chris Wray ），於當地時間18日，在一場演講中表示，從防諜觀點來看，中國行動範圍廣大，毫無疑問是美國最大的威脅，並強調美國已經開始在各州，調查中國產業間諜活動情況。

根據報導，瑞伊舉例，中國從玉米種子到風力發動機，無所不偷，且除了駭客攻擊外，還會直接用人竊取資訊。

（發稿時間：2018/10/31 14:33）

日本《時事通信》報導，美國司法部在當地時間昨（30）日，表示依入侵美歐航太產業電腦，竊取關鍵資訊之嫌疑，逮捕了中國江蘇國安事務人士，及其合作者共10人。

根據報導，美國司法部指控這些人，至少從2010年1月開始到2015年5月，對美國及法國航太產業進行駭客攻擊，以竊取引擎技術資訊。司法部指出，當時中國國營飛機企業，也剛好在發展民航機引擎。

《時事通信》報導，美國司法部高層説明，這是今（2019）年9月以後，第3次有中國產業間諜遭到起訴。而美國FBI官員則警告，中國政府援助的駭客攻擊，無時無刻都在我們身邊。

涉嫌竊美國關鍵技術 台灣聯華、中國晉華及三台人遭起訴