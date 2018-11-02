蔡英文：臉書發表公開意見他人無權干涉及監控

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）日前國家安全證實對臉書等公開網路社群，偵蒐包括詆毀國家元首等情資，遭中國國民黨及部分媒體解讀為監控人民網路自由，今（2）日總統蔡英文透過臉書表示，政府不會限制國民的自由，個人在自己臉書上公開發表意見，別人也無權干涉。

國安局長彭勝竹昨（1）日在立法院備詢時表示，國安局確實有監控臉書等網路社群，針對公開發表的言論，偵蒐包括詆毀國家元首等影響國安的情資。消息傳出遭部分媒體質疑為監控人民網路自由，國民黨今日更召開記者會，抨擊蔡政府讓臺灣社會民主大退步。

國安局在週一晚間透過新聞稿強調，「臺灣是民主國家，基於維護言論自由為普世價值，國家安全局絕不會也不能干涉、箝制人民言論自由。」

而蔡總統則在今日透過臉書發文表示，民主自由是臺灣人民歷經辛苦，爭取而來的生活方式，人民投票選出總統並監督政府施政，也受到憲法保障，「同樣地，在自己臉書上公開發表意見，誰都無權干涉，更不會受到監控。每個人言責自負，國家已有法律規範，」

蔡總統強調，國家安全的核心目標，是要確保國民的權利，「我領導的政府，不會違法限制國民的自由，過去諸如監聽國會的濫權作為，也不容許再發生。」

提及自己的臉書是民主臺灣的縮影，蔡總統表示，不管是鼓勵或批評，還是對公共議題的自由討論，「不論是我們的國民、世界各地的網友、或是翻牆過來的朋友，我都一樣歡迎。」

蔡總統表示，至於因應境外勢力藉不實訊息介入我國內部事務、干擾國家民主法治有效運作等威脅，國安單位也需要採取必要的因應措施，「民主自由，就是臺灣價值，我們會用盡全力來捍衛。」

國安局則強調，對衝擊國家安全的不實訊息，造成社會不安定的情訊，歷來都會高度關注，「其中臉書本為網路公開場域，社會民眾均可自由連結瀏覽、閱讀評論，本局針對個人、社群團體並無針對性監控追蹤。」

國安局指出，依《國家情報工作法》相關規定，國安局有責統合各國安單位，針對中國及境外敵對勢力散布足以影響我國家安全或利益、危害社會安定等資訊，即時通報政府權責機關機先應處。