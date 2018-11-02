一場空？北投「空場」最終展明登場　訴台灣藝術產業困境

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）北投「空場」藝文展演空間因租約到期將結束營業，為紀念成立五年，將於本週末（3日、4日）舉行《竊欲場》活動，藉由讀劇、舞踏、音樂等多元形式演出，然而，謝幕活動實為一場溫柔控訴，道出現今台灣藝術產業所面臨到的壓迫困境。

「空場」藝術聚落為「空間的藝術場域」縮寫，由一群充滿抱負的藝術家成立，「空」代表著包容性，英文名Polymer也代表著「聚合物」的意思，該場地性質介於畫廊、美術館、學校之間，亦像是藝術界的「矽谷」，跨界聚集各方創意人才，也像是一個培養皿，孕育著藝術家們源源不絕的創意，激盪出不同的新物種。



位於北投的空場，600坪空間大小聚集多位藝術家（圖/台灣英文新聞Lyla）

2013年成立的空場，初期從規劃空間、募資到招商，大家自掏腰包花費近200萬，總算安頓下來後，雖然聚集了一群有想法的藝術家，卻因內部種種因素產生了分歧，然而，讓人意想不到的是，直到2016年的台南大地震，竟將彼此的不合給震碎了，藝術家們主動發起賑災活動。

該募資活動由現任空場藝術總監郭奕臣發起，他表示，身為一名藝術工作者，他希望能盡一己之力，於是，發起募資活動，沒想到平常待在自己工作室的藝術家們，幾乎全部都傾巢而出支持，並在一個禮拜內募集到100件作品義賣，最後所得180萬全數捐給台南市政府作為古蹟修復用途。



空場藝術總監郭奕臣（圖/台灣英文新聞Lyla）

地震的發生意外的凝聚了一群善良的藝術家，將想像力轉化為行動力，郭奕臣說明，自從那場賑災活動後，空場的方向變得較為明確，並將大家力量凝聚起來，負責人由黃偉倫（Frank Huang）擔任，開始舉辦草率季、Open Studio等大型活動。

然而，身為許多外賓來台時前來參觀的重要藝術場域，目前卻面臨租約即將到期，正積極另尋他處搬遷卻毫無下文的窘境，其皆投射於即將登場的《竊欲場》展演裡。

將於這週末推出的《竊欲場》為五週年的謝幕活動，其以犯罪現場做為原型的讀劇展演，實則為藝術家溫柔且創意的控訴，他們將目前台灣創意產業面臨到的困境，以及該場地受到現任房東壓迫的處境，藉由年輕創作者多元呈現出來。

郭奕臣於個人臉書上表示，

空場藝術聚落即將在12月合約到期，將離開北投這耕耘五年的基地，接下來原本的空間將是由房東接手（收割）以創意工作室作為口號，實際上是迫害藝術生態環境的兇手，這5年多來，空場藝術聚落的群聚效應累積了許多不同的藝術能量與活力，而在2年前房東嗅到空場帶來的文化效應，也開始將空場的資源逐漸收割，原本作為展覽的200坪空間被封起來當做倉庫無法使用，直到今年7月剛在空場落幕周書毅《Break & Break! 無用之地》也差點無法如期舉辦，藝術家的生存空間不斷被壓迫。

立委吳思瑤也於近日以「創作空間留不住 藝術家被迫流浪 」為題，質詢文化部長鄭麗君，並提出重要藝術聚落北投「空場」以及「央北18房」，目前都因租約到期被迫熄燈的困境，要求文化部能對此2案提出具體協助方案，由此可見，這些現象在台灣已經日益嚴重，也值得各方及政府的重視。



藝術家柯良志義賣作品（圖/台灣英文新聞Lyla）



藝術家提供作品，替明年《空場一場空 2013-2018》紀念專刊募資中，可於現場或臉書認購（圖/台灣英文新聞Lyla）



蔡宜儒、王璽安、高雅婷、施彥均作品《3+1》（圖/台灣英文新聞Lyla）

空場的最終回《竊欲場》，將由讀劇展演揭開序幕，主辦單位表示，有人說過「空場像空的容器」，它包容每種獨特的聲音，無論莽撞或草率。開幕讀劇由空場策展團隊，邀請一群年輕創作者，以「劇場」、「舞踏」、「影像」、「音樂」形式，書寫空場5年來的活動軌跡，將於頂樓舉行，首日已報名額滿。

另外，現場也展出並販售藝術家義賣作品，其所得將做為即將於2019年出版的《空場一場空 2013-2018》紀念專刊的資金；現場更有提供絹印，歡迎大家帶自己的衣物，一同體驗「一場空」帶來的快樂！更多詳情請上臉書查詢。

最後，空場該何去何從也是大家關心的，郭奕臣率性的説，不進則退，先放年假！他接著表示，未來的空場會先調整方向，朝更大的空間跟規模去嘗試規劃，並記取過去5年累積的寶貴經驗，雖然台灣藝文團體主要經費來源為接受政府補助，但他希望空場可以靠自己的力量闖出一片天，不要把補助當成常態，並期許能茁壯起來幫助其他藝文團體，同時也不忘提攜栽培新人。



除了展演，可攜帶個人織品於現場絹印，留下紀念（圖/台灣英文新聞Lyla）



現場絹印布袋（圖/台灣英文新聞Lyla）