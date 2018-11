生活在緬甸的海龜　各方威脅影響其存續

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導)汙染、漁船非法炸魚活動、與棲息地的破壞,正威脅著生活在緬甸的海龜,這些因素同時存在於世界各地。如今七種海龜中的五種,其數量正在逐年下降。

法媒《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導,全世界七種海龜中的五種,亦是時常悠遊於緬甸海(Andaman Sea)的物種,如玳瑁(Eretmochelys imbricata)、綠蠵龜(Chelonia mydas)、棱皮龜(Dermochelys coriacea)、麗龜(Lepidochelys olivacea)、赤蠵龜(Caretta caretta),牠們的數量正在逐年下降。上述五種海龜已被國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature, IUCN)列為受威脅極危、瀕危及易危物種。

而造成海龜死亡的因素,從陷入漁民的魚網,加上當地漁民常用炸魚的方式捕撈,海龜也因此受到波及而枉死。

世界自然基金會(World Wildlife Fund, WWF)表示,海龜在我們的海洋中居住超過1.5億年,生存力強,牠們曾經和恐龍一起存於世界,並且克服所有氣候危機。如今,七種海龜中的六種卻已列入受威脅或極度瀕危名單。

WWF擔憂,由於汙染、非法盜獵,還有海龜不小心被捲入漁船的引擊,都是造成該物種數不斷下降的因素。據該組織的最後一次的調查發現,有脊椎的野生物種族數在40年間已下降60%。

緬甸負責保育海龜的Phone Maw長期在位於緬甸伊洛瓦底江三角洲的Thamee Hla島研究海龜。他表示,如果我們不好好的保育海龜,牠們將全部消失。另外,氣候變遷造成海水升溫所造成生態系統的改變,也是最大的威脅。

