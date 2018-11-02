文化部舊城復興 臺中州廳園區成本土藝術史重鎮

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）文化部昨（1）日與臺中市政府簽屬合作意向書，指定國立臺灣美術館設置「國美館臺中州廳園區」，推動臺中舊城區之復興。

文化部推動「再造歷史現場」計畫，去年補助「臺中文化城中城歷史空間再造」計畫，其中包括臺中州廰及舊市議會所構成之臺中州廰園區。依照規劃，該園區修復完成後，將以再現臺灣藝術史為核心目標，以臺中州廳為臺灣近現代美術專屬展場、舊市議會設置國家級攝影機構，另將增建國家級藝術檔案中心。

文化部長鄭麗君指出，該再造計畫總經費為新台幣10.5億元，其中文化部補助5.8億元，臺中市政府出資4.7億元。

文化部認為，作為台灣重要一等廳舍，臺中州廳應設置國家級機構，如過去的臺南州廳，現在即為國立臺灣文學館。為了將園區打造成台灣藝術史重鎮，文化部將投注12億元籌備「重建臺灣藝術史」及「攝影文化中心」計畫，含括美術史、攝影史及藝術檔案。未來亦將持續擴展近現代美術典藏，與順天典藏共同於臺中州廳展出。

臺中州廳為建於日治時期1913年的官署建築，設計為仿法國馬薩風格，入口設有「車寄」，是日治時期官署建築的重要特徵，目前列為臺中市市定古蹟。

臺中州廳​（圖／Wikipedia by Mk2010）

臺中州廳（圖／文化部）