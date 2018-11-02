〈時評〉虛張聲勢的中國

孫子兵法有云：攻心為上。兩國對立或兩軍對壘時，精明兵家克敵致勝的首選，當然是噴噴口水、不出一兵一卒、不花一分一毫的心理戰（能不戰而屈人之兵，當然最好；即使根本起不了作用，反正做的無本生意，也沒有任何損失）；既要花大錢又勢必要付出人命代價的兵戎相見，因為變數太多，還可能勝負難料，當然是心理戰、經濟戰、還有這個戰那個戰都宣告無效後，才會實際端上檯面的最後招式！

中國對台灣，就一直在大玩特玩心理戰的把戲。

在2015年11月的馬習會，習近平慷慨激昂表示「九二共識同屬一中，基礎不牢地動山搖」，馬英九在習近平面前雖然唯唯諾諾，返台後，在國人面前，好歹還是要「一中各表」自瀆一番；對競逐2016總統寶座勝券在握的的蔡英文，習近平也事先打「不承認九二共識就地動天搖」的預防針，兩年五個月以來，對中國極盡息事寧人之能事的蔡總統，卻始終堅守「不承認九二共識」的底線，奇怪的是：這些年來，除了地震、土石流，台灣還那來的「地動山搖」？

對於美國國會通過的國防授權法，中國駐美公使李克新於2017年12月9日大言不慚宣稱「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時」。今年（一年不到）10月15日，帶有遙控水下載具的美國科研船湯瑪斯號安安穩穩停靠在高雄港（國防部長嚴德發表示，此為今年第四次），奇怪的是，解放軍同樣是安安穩穩、不見動靜。當然，阿Q的中國會說：科研船不是軍艦，自找台階下。其實，按中國人「天才」老祖宗「白馬非馬」的邏輯，巡洋艦非軍艦、驅逐艦非軍艦、航空母艦非軍艦，所以，美國巡洋艦、驅逐艦、航空母艦抵達高雄之日，都不算美國軍艦抵達高雄之日，都不會是解放軍武力統一台灣之時！

中國前總理朱鎔基，在台灣2000年3月18日總統大選前三天恫嚇「誰要是搞台獨， 誰就沒有好下場」。台灣人吃這一套嗎？所謂數字會說話：「向中國說不」的陳水扁八年的亮麗經濟數據，比再之後看中國臉色、隨中國起舞的馬英九八年的黯淡數據，答案一清二楚！尤其是，中國轄下香港人、維吾爾族、法輪功學員的下場，看在台灣人眼裡，必然覺悟到搞台獨的下場再淒慘，也不會甚於「兩岸一家親」了。中國領導人為何不懂：不修文德以來之的中國，對台灣那能有啥吸引力？對台獨那能有啥殺傷力？

還有，純民間、無資源的喜樂島聯盟「要公投」、「正名」、「反併吞」一號召，數萬台灣人挺身而出，中國一直掛嘴邊的「一小撮台獨份子」，說法不攻自破。

還有，近一年多來，老祖母級遼寧號航空母艦時不時台海週邊擺譜，軍機頻頻繞台挑釁（飛行員還對我升空監控的飛行員放話「勿干擾訓練」）的中國，在美國於今年7月7日派遣2艘驅逐艦通過台灣海峽、前美軍太平洋司令布萊爾於8月27日在美國《軍事時報》撰文建議「日本和台灣不應繼續為攔截解放軍的軍艦和飛機而跟着疲于奔命，應該展開針鋒相對的行動…，或者在中共軍艦遼寧號行經周邊水域時進行模擬攻擊」後，中國機艦似乎開始在台海週邊消聲匿跡。

美、中方興未艾的經濟戰，川普也是先使出對中國放話的心理戰，中國不願乖乖配合，川普就馬上來真的，由喊話的階段進入行動的階段；試圖反擊的中國，得到的是川普的加碼奉還，還順便預告下一步要如何如何。中國是玩心理戰的老手，只是，強中更有強中手，習慣虛張聲勢的中國習近平，碰上說到做到又有堅強實力作後盾的美國川普，誰是最後屈服落敗的一方，還用說嗎？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）