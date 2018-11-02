(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們稍早報導，斯里蘭卡總統突然違反憲法規定，開除現任總理，引起民衆不滿，演變成政治危機。請關心最新發展。

日本《NHK》報導，斯里蘭卡總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）在當地時間昨（1）日，表示將在5日重新召開議會。

然而，根據報導，原本的總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe），現在人還在總理官邸，但總統指名的新總理馬欣達·拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa），也已經開始組閣行動，場面十分混亂。

《NHK》介紹，由於維克勒馬辛哈政治立場親印，而拉賈帕克薩則親中，因此本次當地媒體分析，斯里蘭卡爆發的政治混亂，主要起因於親印勢力和親中勢力的對立。

以下是稍早報導。

（發稿時間：2018/10/30 11:24）

日本《NHK》回顧，當地時間26日，斯里蘭卡總統邁特里帕拉·西里塞納（Maithripala Sirisena）無預警將總理拉尼爾·維克勒馬辛哈（Ranil Wickremasinghe）開除，但總理認為總統行為違反憲法，因此拒絕下台。報導介紹，斯里蘭卡總統和總理的爭端，來自于經濟政策看法相左。

根據報導，28日，總統支持者和總理支持者，在最大城可倫波政府大廈前抗議，並爆發衝突，最後警察甚至開槍，導致1人死亡、兩人受傷。

不過，《NHK》報導，總統仍堅持自己的決定。他在電視演説中表示，總理上任後，貪污腐敗情形層出不窮，背叛民衆期待，並稱自己將總理開除的做法，符合憲法規定。

斯里蘭卡總統承諾召開議會 親印親中政治鬥爭何去何從？