(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們曾報到，Google性騷擾頻傳，讓員工感到不滿，甚至揚言罷工。昨（1）日，Google員工離開辦公室，透過行動向高層表達自己的意見。

日本《共同社》報導，為了抗議Google公司，未能妥善處理公司内部的性騷擾情形，員工們在當地時間昨日，發起全球規模的罷工行動，除了加州總部外，紐約、東京、新加坡、倫敦等地的分公司或辦公室，也都有人響應。

Google員工抗議公司對抗性騷擾不力（美聯社）

根據《共同社》引述《路透社》報導，在Google加州總部，有數百名員工聚集，並高舉「Not OK Google」的標語，表達自己的不滿。

相關消息請參考稍早報導。

（發稿時間：2018/10/26 14:12）

日本《NHK》引述美國《紐約時報》，表示分析判決記錄及相關人士證詞後，發現設計Android系統的Google前幹部，疑似是因為性騷擾，而在2014年離職。根據報導，他拿了將近9000萬美元的退職金。

另外，報導介紹，Google公司這兩年内，還有48人，因性騷擾被解聘，其中13人是高層幹部，但據聞他們都沒有拿到退職金。

《NHK》報導，Google公司CEO桑德爾·皮蔡（Sundar Pichai）強調，該公司相當努力，創造能接納所有人的職場，並表示對《紐約時報》報導内容，感到相當痛心，但沒有説明詳細内容。

（發稿時間：2018/10/31 15:05）

南韓《東亞日報》報導，Google公司開放研究小組主管梅勒蒂（Meredith Whittaker），在當地時間昨（30）日，在推特上表示，許多Google的員工，都希望出現結構性的改變，並吐露罷工計劃。

抗議Google公司内部性騷頻傳 全球員工串聯罷工