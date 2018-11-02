蒐報詆毀元首訊息？ 國安局：中共意圖主導輿論

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）針對媒體報導，「國安局緊盯國人臉書詆毀元首言論」一事，國安局昨（1）日發布新聞稿澄清，絕無針對個人言論監控追蹤，並強調中共近日藉不實資訊汙衊我國元首，該局因此特別關注。

國家安全局長彭勝竹昨日率相關情報機關首長至立法院外交及國防委員會，提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。立委質詢，國安局是否針對社群網站及媒體進行資訊偵蒐？對此，彭勝竹回應，僅針對公開網路平台瞭解資訊。

國安局晚間發布新聞稿說明，台灣是民主國家，該局絕不會也不能干涉、箝制人民言論自由。近日中共等境外勢力試圖主動介入，引導輿論方向，藉不實資訊打擊政府威信，國安局因此將「詆毀國家元首」列為蒐報重點。

國安局舉例說明，像是總統蔡英文出訪時爆發的抵制85度C事件，中共將該事件汙衊為「死亡之簽」。日前那姓犯嫌於社群網站假稱總統要求勘災甲車官員全副武裝，意圖斲傷元首領導國家公信，製造社會對立衝突。中國軍事網亦以「蔡英文要把太平島賣給美國，美國敢接嗎？」為題，扭曲總統言論。

國安局表示，依國家情報工作法第7條、第15條，有責統合各國安單位，針對中共及境外敵對勢力散布足以影響國家安全或利益、危害社會安定等資訊，即時通報政府權責機關機先應處。

針對立委詢問國安局是否提供假新聞檢舉獎金？國安局亦在新聞稿回應，並未發放檢舉獎金，僅依國家情報工作法第27條，定期辦理各國安單位績效評鑑及獎勵。