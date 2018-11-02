印尼來臺學生數年增　臺印高教論壇登場

（臺灣英文新聞／社會組 綜合報導）印尼現為我國第五大境外學生來源國，而第五屆臺灣印尼高等教育論壇昨（1）日在臺北登場，200位臺印教育代表及逾百間臺印大專院校參與，盼透過雙邊意見交流與討論，就目前雙邊合作現況、面臨之問題與挑戰，尋求解決與增進合作的方案。

根據教育部統計，2017至2018學年度間，印尼在臺修讀短期及學位課程的學生達4千931名，為我國第五大境外學生來源國，相較10年前成長近2.5倍。

教育部國際及兩岸教育司長畢祖安表示，高等教育的發展和國際化正是我國與印尼都在努力實現的目標，臺印尼交流內容包括相互理解彼此的語言和文化，短期生及學位生交流，各種各樣的學術研究合作計畫，以及培養具有第四次工業革命所需技能的高級專業人員，這些主題都將藉由本次高教論壇的交流，透過每個參與的學術機構與個人闡明分享有效的實踐方法，並反思雙方的高等教育國際化策略。

畢祖安也指出，我國正在實施新南向政策，以加強臺灣與包括印尼在內的該地區國家互動，增進相互瞭解和技能交流，「期望以符合印尼政府國家發展策略之主題為方向，增加印尼學生赴臺機會，促進雙邊學生更多元的交流 。」

教育部表示，臺灣自2012年與德國、奧地利、紐西蘭等一同被列為印尼公費攻讀博士的四大優先國，印尼來臺的僑生及雙邊交換生亦逐年增長。兩國之間教育交流日趨頻繁，印尼學生主要修讀領域為商業管理及工程類科。

根據教育部新聞稿，此次臺灣印尼高等教育論壇（Taiwan-Indonesia Higher Education Forum 2018）主要議題包括我國新南向政策、臺印尼雙方合作現況介紹、高等教育創新與創業、強化兩國教育及研究合作的對策、技職教育合作等。

會議中也邀請清華大學講座教授簡禎富，以及印尼泗水艾爾朗加大學（University of Airlangga）副校長吉納伊地·克比博士（Dr. Junaidi Khotib）發表有關工業化4.0對高等教育影響的專題演講。