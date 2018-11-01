達賴喇嘛與李遠哲 詼諧互動擦出火花

（中央社記者康世人達蘭薩拉1日專電）雖然3日才是西藏精神領袖達賴喇嘛與前中央研究院院長李遠哲對談，但兩人今天在「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」開幕時，以輕鬆的方式擦出火花，詼諧地互動。

「達賴喇嘛與華人量子科學家對談」今天起在印度達蘭薩拉（Dharamshala）大昭寺舉行三天。達賴喇嘛和李遠哲先後致詞，兩人在心識（Mind，佛教用語）與大腦、環保及科學與宗教等方面，所見略同。

達賴在談到過去科學家認為只有人腦，沒有心識時，認為科學家過度偏重外在的物質，因而笑問李遠哲：「你相信心識是人腦以外的個體嗎？」李遠哲說，他相信。

稍後在李遠哲致詞時，繼續延伸達賴喇嘛提到的心識與人腦的問題。他說，科學家總以證據來判斷、決策，但有些事情非常複雜，例如剛剛提到的大腦與心識。

李遠哲並以自己和太太結婚50多年的相處來說明；他說，每當他說話之前，他太太常常已知道他想說什麼了，好像可以讀他的心，其實這就是溝通，證明大腦和心識是相連的。

當達賴喇嘛談到科學對人類有所助益，但也產生核子武器和其他武器，不幸轉為破壞性工具，且由此創造更多恐懼與殺戮，李遠哲也表贊同，認為科學家也需負起社會責任。

達賴喇嘛還提到佛教認為地球是扁平的，且太陽和月球是在同一高度上，因圍繞著地球上的須彌山而有晝夜，但在與科學家對談後，他相信地球是圓的，月球和太陽也不在同一高度，「月球靠我們很近，太陽離我們很遠，大小也不同」。

當李遠哲就達賴喇嘛談到人們喜歡他人微笑的話題而衍伸時，達賴喇嘛隨即說，他和人見面時都微笑以對，而對方多數也會報以微笑，如果不笑他就會給對方搔癢，一邊說一邊調皮地把手伸向李遠哲做搔癢狀說：「你現在就需要這個。」隨即引來李遠哲開懷地笑。

李遠哲稍後談起有一次他與達賴喇嘛受邀與學生互動，學生曾問達賴喇嘛幸福是什麼時，反問達賴喇嘛「你記得你的回答是什麼嗎？」達賴喇嘛搖搖頭；接著李遠哲又提到另一學生問達賴喇嘛「教育是什麼」時，直接糗達賴喇嘛說：「你大概也忘了。」

不過，達賴喇嘛反應很快，笑著說：「你小我一歲，當然記得的比較多。」再度引起與會者開心地笑。

達賴喇嘛在致詞時，曾拍拍李遠哲說，你82歲，然後說自己83歲。

在輕鬆詼諧的氣氛下，兩人擦出火花，也讓與會的科學家和聽眾時而收穫良多，時而開懷大笑。（編輯：郭中翰）1071101