全球網路自由度連8年退步 中國數位專制漸崛起

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）人權監督組織「自由之家」（Freedom House）今天發表「2018網路自由報告」表示，全球網路自由度連8年下滑，所謂的「數位專制主義」逐漸崛起。

這項年度報告共調查65個國家，發現各國政府加強使用網路工具，打壓異議人士，牢牢掌控權力，不少從中國模式汲取靈感。

報告還表示，網路數位空間逐漸受到網路文宣和假消息的「毒害」， 同時放縱蒐集個人資料，侵犯隱私權。

自由之家主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitz）說：「數位時代，民主遭殃，同時中國輸出它們控制國內外資訊的審查監控模式。」

「這種模式對開放的網際網路構成威脅，危及全球民主前景。」

自由之家說，中國官員和65個受調查國家中的36個國家舉行資訊控制的研討會，並提供電信和監控設備給若干外國政府。

中國外交部發言人陸慷今天在例行記者會上說，自由之家的指控「毫無根據、不專業、不負責， 別有居心。」

陸慷說，網路環境複雜亟需國際社會，包括政府、企業、智庫和媒體在內，採取建設性態度予以維護。

這項調查報告發現，17國政府以打擊假新聞名義，通過或擬推出限制網路媒體的法案，同時有18個國家加強監督，或降低加密保護，密切監控公民。

根據研究人員，2017年6月至2018年5月期間，26國網路自由度下滑，上升的有19個國家，當中大多是小國。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1071101