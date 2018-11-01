美麗信線上旅展提前開跑 自助餐最低只要NT$680

2018年台北國際旅展即將登場，美麗信花園酒店官方網站提前舉辦線上旅展，11月1日起至11月30日推出線上旅展超值票券限時購活動；再也不用大老遠跑到南港展覽館參加人擠人旅展，只要優雅登入官網直接選購，即刻擁有超高CP值五星享受！

今年美麗信推出的線上旅展《超值優惠即享券》，包括「雨林餐廳-平日午間套票組」、「雨林餐廳-平日午間雙人餐券」及「美麗信-豪華客房住宿券」限時特惠搶購活動：

●低於79折~雨林餐廳-平日午間套票組●

每套五張只要NT$3,400(原價NT$4,290)，可於平日午間享用雨林餐廳繽紛百匯自助餐，若持餐券享用雨林平日晚間自助餐，每張餐券現場另付NT$100即可享用(平日晚間雨林餐廳每人NT$880+10%)現省188元，若持餐券於假日午晚間時段享用，每張券現場另付NT$200(假日時段雨林餐廳每人NT$980+10%)現省198元；買越多越超值，敬邀品味嘉賓齊來共享。

●近8折~雨林餐廳-平日午間雙人餐券●

雙人餐券每張只要NT$1,399(原價值NT$1,716)，可於平日午間雙人享用雨林自助餐，適合精打細算的嘉賓朋友！若持餐券於雨林餐廳平日晚間使用，每張券現場另付NT$200，於假日使用每張券現場另付NT$400即可享用。

美麗信花園酒店1F雨林餐廳的「繽紛百匯自助餐」，豐富菜色包括：現切爐烤頂級美國牛排、德式炸豬腳或其他等隨時變化、綜合生魚片、現煮麵點、日式手卷、澎湖小卷、澎湖角螺、扇貝、淡菜等依餐飲活動隨當季食材變化；中西繽紛熱食及海陸開胃冷盤、鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、哈根達司冰淇淋、多款現榨果汁及咖啡茶飲等美味佳餚。大啖美味是身心勞碌後最直接的犒賞慰勞，與親友一同歡聚，大快朵頤兼高談交心，最令人滿足！美麗信限時推出的餐飲超值餐券絕對是您歡寵自我、親友共同歡享的精緻划算首選。

●近33折~美麗信-豪華客房住宿券●

原價NT$11,000的豪華客房於美麗信線上旅展限量販售，每張只要NT$3,699含二客自助式早餐，近三.三折的住宿優惠美麗信罕見推出。

入住嘉賓皆享近13坪豪華大空間、挑高3.1米之時尚寬闊客房，入住期間還享免費使用活力健身俱樂部之健身房、戶外溫水游泳池、桑拿區，同步提供品味嘉賓面面俱到的頂級健康樂活步調。住宿期間房客免費停車、免費擦鞋服務，完美假期全程精采，是您潛沉休養的最佳契機。

美麗信花園酒店今年盛大舉行的官網線上旅展，11/1(四)起限時限量開跑！精打細算想要搶先機的消費者可前往台北美麗信花園酒店官方網站購買相關商品，或來電洽詢相關資訊，台北美麗信花園酒店：02-7702-8800分機2311