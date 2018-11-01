矢言合力打擊假新聞  美研討會：台灣為新聞自由之燈塔

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）為凸顯中國對新聞自由的打壓與對輿論的操縱，美國自由論壇（Freedom Forum Institute）於美國時間10月31日下午，在新聞博物館（Newseum）舉辦研討會，以「台灣：亞洲新聞及言論自由的燈塔」（Taiwan: Asia’s beacon of free press and free speech）為題，邀請文化總會副會長江春男，與美國媒體就台灣新聞自由進行對話。

《上報》報導，針對假新聞對台灣的危害，總統蔡英文已在國慶演說中揭示，將對抗假新聞提升至國家層級。台美也於上月舉行了「全球合作暨訓練架構」（Global Cooperation and Training Framework, GCTF）媒體識讀工作坊，攜手共同對抗假新聞。

據報導，早在指控中國藉由假新聞、網路攻擊等行徑操弄美國選舉之前，美國已將打擊中國假新聞列為至關重要的全球合作議題。由於台灣密集遭受中國假新聞攻擊，因此也成為美國首要合作對象之一。

報導指出，我方已掌握，中國確實已建立機制，針對台港等地散布擾亂社會的網路消息，甚至提供獎勵，鼓勵此等行為。對此，國安高層不僅與美國著手推動媒體識讀，從事實查核（fact-check）做起，更透過訊息交換，建立假新聞追蹤機制。

此外，我文化與外交單位欲藉當前國際社會對中國箝制言論自由、濫用輿論等行徑產生反感之氛圍，強調台灣新聞自由優勢。美國自由論壇（Freedom Forum Institute），即與我駐美代表處合辦座談會，凸顯台灣維護新聞自由的歷程。