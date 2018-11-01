「不好意思」常掛嘴上  BBC剖析台灣的「道歉」文化

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）「不好意思，借過。」「不好意思，我要點餐。」「不好意思，打擾了。」你有算過，一天會用到、聽到幾次「不好意思」（buhaoyisi）嗎？

對台灣人而言習以為常的慣用語，卻成了老外頭上的一大問號。BBC旅遊專題以「不斷在道歉的島嶼」（The island that never stops apologizing）為題，探討這總被外國人誤解的台灣「道歉文化」。

說也奇怪，無論是要叫服務生、表達歉意、尷尬情況，甚至要向心上人展開難以啟齒的告白，我們都可能會說「不好意思」。

報導分析，中國、馬來西亞等華人地區，使用這類字詞的頻率較低，顯示台灣是極為重視禮貌的社會，也某種程度凸顯了台灣人的「謙虛、害羞」性格。師範大學社會語言學教授李勤岸指出，台灣受重視和諧的儒教及日本文化影響深遠，日文sumimasen即與「不好意思」有異曲同工之妙。

根據一項旅外人士調查（InterNations’ Expat Insider Index），台灣時常被列為全球最友善國度之一，約九成的在地外籍人士褒獎台灣人相當好客。

紐約市立大學布魯克林分校現代語文學系教授張嘉如，給在台老外的建議是，如果怕說錯話，講句「不好意思」就對了。