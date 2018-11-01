櫃買中心、證交所、期交所與集保公司將共同舉辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」

櫃買中心表示，配合主管機關宣布我國與國際同步自108年1月1日起採用「IFRS16 租賃」公報，櫃買中心、證交所、期交所與集保公司將於北、中、南部舉辦「推動我國採用國際財務報導準則研討會」，就「IFRS 16租賃」公報導入實務進行宣導，以協助公司儘早因應。本次研討會訂於11月5日(假台北國際會議中心)、11月19日(假高雄君鴻國際酒店)、11月21日(假新竹喜來登飯店)及11月26日(假台中長榮桂冠酒店)舉行，邀集上市、上櫃、興櫃及公開發行公司財務會計人員參加。

櫃買中心表示，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，研討會內容除邀請金管會證期局代表進行行政函令宣導外，並邀請會計師事務所代表，針對「IFRS 16租賃」導入實務進行宣導，內容包括介紹集團與關聯企業間租賃之實務指引釋例，及提供企業實務導入之相關建議等，期能協助企業解決實務疑義並順利接軌IFRS 16。