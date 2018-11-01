營養師楊蕊萍：「用心，提供五星級的美味給孩子」

秀峰國小於「第一屆臺灣學校午餐大賽」獲得冠軍殊榮，今(1)日教育局長林奕華特別前往勉勵第一線辛苦的同仁，一起享用全臺冠軍的營養午餐。校長張美鳳、廚工朱鳳妹及營養師楊蕊萍也分享參賽的甘苦，最後與綠手指小尖兵共同種下茶樹苗，象徵食農教育在地深耕。

「2018第一屆臺灣學校午餐大賽」由大享食育協會、富邦文教基金會及聯合報系「願景工程」共同辦理。秀峰國小今年度除了榮獲2018第一屆臺灣學校午餐大賽」冠軍，也一連榮獲「教育部戶外教育飛揚一百」銀質獎以及「107年度教育部品德教育特色學校」的殊榮，深受家長肯定。

林奕華局長表示，非常高興秀峰國小能獲得第一屆臺灣學校午餐大賽的冠軍，印證學校準備營養午餐的用心。新北市長期投入許多人力經費提高學童營養午餐的品質，目的即是要讓所有學生吃得安心、開心，家長放心，也希望伙伴們共同保持這份熱情。

今日學校營養午餐使用糙米飯，充分提供維生素E及B群;三杯雞選用CAS認證優質且適量的蛋白質;螞蟻上樹及油菜，選用標章認證蔬菜;金菇紫菜湯則提供大量的纖維質，搭配橘子提供膳食纖維及維生素C，烹調方式清淡又有媽媽的味道。四年3班學生楊語恩表示，每天來學校最期待的就是中午的全國冠軍營養午餐，覺得自己真是太幸福了!楊蕊萍營養師也提到，近二十年的學校營養師生涯，總是兢兢業業為學生提供最好的料理，這次能受到評審肯定，證明只要有心，在有限食材費用內，也能提供五星級美味的營養均衡料理。

張美鳳校長表示，學校長期推動營養及食農教育，自民國88年設立自立午餐廚房，聘有5名全職廚師、2名計時人員及營養師，除供應本校師生之外，自民國90年起供應汐止區較偏遠的東山國小。午餐開辦至今，多次獲得午餐評鑑優良並獲選為午餐辦理示範觀摩學校。在午餐教育上，學校辦理校園健康促進計劃、「Eye營養Eye健康」、「食品ID都認識 我是健康小博士」、「綠手指小尖兵」等方案，共創健康飲食家庭，奠定一輩子健康的基礎。