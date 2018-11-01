中華電信『雙11購物節』狂歡11天，禮上加禮雙重送

中華電信擬於明日(1日)推出官網限定「雙11購物節」活動，包括申辦行動業務搭配限量品牌優質家電、預付卡儲值就贈1.2GB上網量、日韓港澳國際漫遊1GB只要111元及申辦寬頻HiNet光世代，送｢HiNet遊戲加速器｣體驗序號等各項優惠。活動時間自107年11月1日至11月11日止，共11天，就有機會抽中Apple新機iPhone XS 64GB及iPhone XS Max 64GB 及Panasonic蒸氣烘烤爐､32L雙溫控電烤箱､全自動研磨美式咖啡機，價值萬元好禮；並於11月11日當日上午11點11分，還有11,111份「官網限定驚喜」等你搶喔！

雙11活動家電同歡慶，自11月1日至30日止，只要是新申辦/攜碼/續約用戶，凡於官網申請行動資費搭配家電，特別推出限量精品家電搭贈專屬優質好禮：申辦「新精選購機」､「金好講398」資費，月租398元起，32L雙溫控電烤箱、原廠食譜及德國BRITA Marella馬利拉花漾壺0元帶回家；時尚簡約設計BALMUDA The Pot手沖壺(建議售價：3,690元)搭配HARIO V60濾杯咖啡壺組；Panasonic國際牌奈米水離子吹風機(建議售價：3,690元)加贈原廠烘罩，等多項家電，線上慢慢挑､新品快快帶回家!

預付卡e儲值超方便，線上儲值立即用。活動期間4G預付卡於中華電信官網完成計量型上網量儲值，即加贈1.2GB上網量，儲值越多送越多。

國際漫遊讓您原機原號優遊全世界，免租借免換卡超方便。活動期間中華電信官網限時優惠日韓港澳輕量型1GB / 111元、2GB / 211元；年底前，於中華電信官網申請國際漫遊上網服務，再透過Booking.com中華電信專屬網頁訂房，可享帳單回饋金最高1,000元。

HiNet光世代寬頻上網，全台滿意度六項大滿冠(註)您最佳選擇！活動期間於官網新申請/升速/續約HiNet光世代任一方案，加碼送電競對戰神隊友「HiNet遊戲加速器體驗序號」(每一設備號限申請乙次)。

宅經濟盛行，在家上網動動手指，購機免出門，快速又方便！明日起，不限新申請、攜碼或續約用戶，只要於中華電信官網線上申辦行動業務及購機，3個步驟5分鐘，享受商品宅配到家的優質服務！