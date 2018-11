台泰新創產業平台   與泰當地產業鏈接共創資源

(台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導)配合政府新南向政策,並協助台灣新創企業順利進入泰國市場,駐泰代表處透過Line群組成立「泰國臺灣新創企業服務平台」,整合提供有意來泰布局的新創企業進行產業合作、市場行銷、投資布局、企業夥伴等相關媒合,並將調查平台上新創企業背景,提供給台泰產業交流服務平台上的1200家台商參考,促進雙方產業合作。

由於泰國政府正致力推動「泰國4.0計畫」,目標產業政策包括機械自動化、人工智慧、數位經濟、能源及生物科技等領域,與台灣5加2產業間具互補性,雙方合作可創雙贏機會。

此外,此平台亦將有助於新創企業與創業團隊以臺泰合作及接軌方式,共同進駐台灣及泰國加速器,攜手合作取得資源,進行創業交流與合作,進一步提升競爭力與商業化能力。

為了協助台灣新創企業進入泰國市場,同時加速台灣新創企業與泰國企業的媒合,本平台將調查參加此平台的台灣新創企業背景、需要協助內容及合作建議。

這些調查結果將提請平台顧問進行協助,並提供給台泰產業交流服務平台上的1,200家台商參考,也會提供給泰國總商會(Thai Chamber of Commerce)、工業院(Federation of Thai Industries)、外商聯合總會(Joint Foreign Chambers of Commerce)與泰國企業參考,以促進台泰企業合作與商機媒合。

未來駐泰代表處將持續邀請台灣新創團隊加入本平台LINE群組,共創泰國新南向商機。

有意願參加新創企業服務交流平台的台灣新創企業,請與駐泰代表處經濟組劉小姐聯絡(LINE: TaiwanFDI;E-mail:taiwandeskfdi@gmail.com;電話:02-6702507)。