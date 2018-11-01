台泰新創產業平台   與泰當地產業鏈接共創資源

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，並協助台灣新創企業順利進入泰國市場，駐泰代表處透過Line群組成立「泰國臺灣新創企業服務平台」，整合提供有意來泰布局的新創企業進行產業合作、市場行銷、投資布局、企業夥伴等相關媒合，並將調查平台上新創企業背景，提供給台泰產業交流服務平台上的1200家台商參考，促進雙方產業合作。

由於泰國政府正致力推動「泰國4.0計畫」，目標產業政策包括機械自動化、人工智慧、數位經濟、能源及生物科技等領域，與台灣5加2產業間具互補性，雙方合作可創雙贏機會。

此外，此平台亦將有助於新創企業與創業團隊以臺泰合作及接軌方式，共同進駐台灣及泰國加速器，攜手合作取得資源，進行創業交流與合作，進一步提升競爭力與商業化能力。

為了協助台灣新創企業進入泰國市場，同時加速台灣新創企業與泰國企業的媒合，本平台將調查參加此平台的台灣新創企業背景、需要協助內容及合作建議。

這些調查結果將提請平台顧問進行協助，並提供給台泰產業交流服務平台上的1,200家台商參考，也會提供給泰國總商會（Thai Chamber of Commerce）、工業院（Federation of Thai Industries）、外商聯合總會（Joint Foreign Chambers of Commerce）與泰國企業參考，以促進台泰企業合作與商機媒合。

未來駐泰代表處將持續邀請台灣新創團隊加入本平台LINE群組，共創泰國新南向商機。

有意願參加新創企業服務交流平台的台灣新創企業，請與駐泰代表處經濟組劉小姐聯絡（LINE: TaiwanFDI；E-mail：taiwandeskfdi@gmail.com；電話：02-6702507）。