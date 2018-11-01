12/31熄燈！六福皇宮將資遣303員工

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台北威斯汀六福皇宮即將在今年底歇業，六福今（1)日正式公告，預計將資遣正職員工303人。

六福皇宮指出，如對資遣離職日願意接受公司安排至年底的同仁，公司會額外發給年終表達感謝。自11月起並將陸續於內部推出感恩員工系列活動，包含員工餐加碼六福皇宮五星餐廳經典菜色、設置感謝牆、擴大舉辦員工大會等。

綜合《聯合》與《自由》報導，六福今公告，已經依規定申報大量解僱計劃書，預計資遣正職員工303人。對於六福皇宮旗下正職員工，將會在現有集團其他職缺下儘量妥善安置。對無法調任填補的同仁，依法給付受遣散同仁之資遣費。如已符合退休資格，屬舊制年資，依法給付退休金。也將協助員工轉介延續工作，或日後優先再聘用。

六福表示，對於願與六福皇宮堅持到最後一刻的同仁，公司滿懷感謝，因此仍會發給同仁年終獎金以表達慰勞及感激之意，發放基數則將視今年度營運狀況而定。

此外，《自由》報導，六福先前也提出熄燈前最後一波感恩回饋專案『威斯汀回憶之夜 Westin day』，開放民眾只要在12月30日入住退房後，可將房間內市值超過20萬元的五星級家具，免費打包帶回家，而此專案在今天中午開賣後，已經在30分鐘內完售。

圖片來源: 官方臉書