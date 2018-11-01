跟三高一樣可怕 嚴重恐失能 全台逾20萬人面臨此威脅

（台灣英文新聞／朱明珠 採訪報導）中老年人不只有三高危機，「肌少症」更是50歲以上中老年朋友健康上的一大隱憂，肌力不足容易造成跌倒，嚴重恐失能和縮短壽命。因此掌握自身肌肉現況，50歲後應從事「阻抗型」運動，搭配攝取足量優質蛋白質，三管齊下以有效防治肌少症。

據臨床數據顯示，依照亞洲肌少症診斷共識標準，台灣65歲以上長者罹患肌少症的盛行率約達6.8%，相當於全台約有超過20萬名老年人正面臨肌少症威脅。

國立陽明大學高齡與健康研究中心陳亮恭教授說明，肌少症是指「肌肉量少」且「肌力不足」，若四肢無力則容易跌倒，嚴重則導致失能，甚至縮短壽命。據研究結果發現，若50歲以上男女小腿圍一旦分別低於34及32公分，肌肉量可能不足，罹患肌少症風險約達6成。

依據千禧之愛健康基金會針對全台50歲以上中老年男女的調查發現，雖有4成中老年人有運動習慣，但多以健走、跑步等有氧運動為主，僅有不到1成從事可幫助肌肉增加的「阻抗型」(負重)運動。

千禧之愛健康基金會顧問暨台北市立大學運動科學研究所郭家驊教授表示：「熟齡更該訓練肌力！根據研究結果50歲以上中老年人，做阻抗型運動能減少死亡率，且越早開始做效果越好，即使年紀大了才開始做也一樣有幫助！ 」

另外郭家驊教授也說明肌力訓練應首先強化臀腿部位，好降低跌倒風險，例如深蹲就是非常有效的運動，但郭家華教授也建議長者最好還是到運動中心或健身房由專業運動教練指導項目及強度，避免受傷。

此外，在飲食方面，千禧之愛健康基金會營養師高繪雯補充說明，選擇並攝取足量的優質蛋白質，例如豆、魚、蛋、肉、奶類，才有助於肌肉合成。台北市立大學運動科學研究所郭家驊教授更進一步指出，優質蛋白質食物應在運動後立即補充，才能發揮增肌作用。