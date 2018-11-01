氣候外交圓桌會議台北登場　台英法齊聚探討綠色金融

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 台灣永續能源研究基金會、法國在台協會和台灣企業永續研訓中心今(1)日在台北共同舉辦「2018國際氣候外交圓桌會議-綠色金融」，邀請英國、法國、丹麥與台灣及國內外企業約68位代表齊聚一堂，聚焦綠色金融議題。

▲台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。(照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，台灣目前正全力發展能源轉型，政府目標在2025年將再生能源占比提高至20%，其中6.7GW為風力，20GW為太陽能，估計市場投資高達1.5兆台幣，其中無論是工程或就業，以及金融方面都是台灣因應氣候行動的機會。

▲法國在台協會主任紀博偉。(照片由台灣英文新聞拍攝)

法國在台協會主任紀博偉表示，台灣是對抗氣候變遷挑戰的好夥伴，特別是在能源轉型方面。過去兩年的成果令人印象深刻。然而在面對這巨大挑戰的同時，台灣需要依靠強大的國際夥伴關係才能夠成功。他還說，台灣和歐洲都在同一條船上，也在同一個星球上，因此地球只有一個，我們也沒有B計畫。

法國巴黎銀行(BNP)亞太區永續金融投資長Mr. Robert Barker分享，金融業應考慮到面對氣候變遷時所帶來的金融風險，並做出相應的投資轉型。以BNP為例，在永續投資方面，對再生能源的融資已從2014年的69億歐元增加到2017年底的123億歐元。

▲法國巴黎銀行(BNP)亞太區永續金融投資長Mr. Robert Barker。(照片由台灣英文新聞拍攝)

英國氣候變遷大使Mr. Nick Bridge表示，英國承諾在2025年減少相較1990年80%的溫室氣體排放量，低碳經濟的成長也意味著自2015年起每年增加11%的投資機會。而綠色金融其實屬於跨部門合作，需要金融、氣候、政策等相關專業人才參與，將投資引入整個經濟體系中。

金管會綜合規劃處胡則華專門委員表示，國內銀行向綠能產業的貸款金額從2016年9月至今(2018)已成長16%，截至今(2018)年9月，台北證券交易所已經有19種綠色債券上市，發行金額新台幣494億元。

自聯合國於2015年制定《巴黎協定》與《永續發展目標》以來，各國政府開始擬定計畫實施有關政策，而「綠色金融」議題亦成為各國逐漸聚焦的議題，無論是那一個行業，金融業的角色越顯重要。

▲「2018國際氣候外交圓桌會議-綠色金融」，邀請英國、法國、丹麥與台灣及國內外企業代表約68位國內外企業代表齊聚一堂，聚焦綠色金融議題。(照片由台灣英文新聞拍攝)