海峽兩岸第一人 台大陳丕燊獲法國巴斯卡講座

（中央社記者許秩維台北1日電）台大梁次震宇宙學講座教授陳丕燊，近期獲法國巴斯卡講座殊榮，該講座被視為國際學術界的重量級獎項，陳丕燊不僅是台灣首位獲獎者，也是海峽兩岸第一位獲獎學者。

台灣大學今天發布新聞稿表示，「法蘭西島」政府自1996年設置巴斯卡講座，獎助學者至大巴黎地區的高教院校擔任講座並主持尖端研究，每年從自然科學、生命科學、社會科學、人文領域中選拔4位國際頂尖學者擔任講座，至今已有多位巴斯卡講座獲獎者，榮獲諾貝爾獎、沃爾夫獎等榮譽，成為國際學術界重量級獎項。

台灣大學梁次震宇宙學講座教授兼梁次震宇宙學與粒子天文物理學中心主任陳丕燊，近期獲選擔任為法國巴斯卡講座，主辦單位宣布，陳丕燊將以巴斯卡講座的身分，在法國高等綜合理工大學的超強雷射實驗室主持類比黑洞的實驗，模擬黑洞蒸發晚期，來檢驗信息是否會隨黑洞蒸發而遺失。

台大表示，這個實驗的理論構想是陳丕燊與今年諾貝爾物理獎得主穆胡（Gerard Mourou），於2017年共同提出，以超高功率雷射，射進有密度梯度的電漿靶中，打造加速的「飛翔鏡」做為類比黑洞，探索黑洞蒸發是否導致信息遣失的問題。

陳丕燊指出，去年他與穆胡提出這個概念後，他就立即組織一個國際合作團隊AnaBHEL，希望用實驗來檢驗這個概念，很榮幸能得到巴斯卡講座的肯定，有助於他進一步推動實驗。

台大表示，過去巴斯卡講座得主大多是歐美學者的天下，亞洲地區僅日本曾有少數學者獲獎，陳丕燊不但是台灣第一位獲獎者，也是海峽兩岸第一人，這僅是他個人的榮譽，也是台大及台灣的光榮。（編輯：張芷瑄）1071101