（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）紐西蘭航空今日（01）復航台北-奧克蘭航線，節省3個小時以上的轉機時間，有助提升紐西蘭遊客赴台旅遊意願，來台旅客可望呈現增長二成以上。交通部觀光局更與紐航機上雜誌Kia Ola合作，主打台灣美食及人情味，以台北為封面故事大篇幅報導，盼藉此吸引更多紐西蘭旅客造訪台灣。

紐西蘭航空航班營運及安全長John Whittaker 在開航儀式致詞時，稱許台灣海岸、國家公園美景及台灣美食，並相信直航之後可促進觀光的交流，雙方互訪人數成長可期，開拓台北直航紐西蘭北島大城奧克蘭，不僅提供紐西蘭旅客更多旅遊選擇，往來紐西蘭免簽證的福利，也讓台灣旅客在造訪紐西蘭時更加便利。

本次開航，紐西蘭最大的電視台TVNZ亦派出攝影隊，全程跟拍報導，並將製作台灣旅遊及美食專輯。

交通部觀光局為了開拓新南向紐西蘭市場，七月份與紐航機上雜誌Kia Ola合作，以台北作為封面故事以七頁的大篇幅報導及後續每月全頁台北廣告。

此外，亦辦理紐西蘭南島及北島台灣觀光巡迴業說明會，並且與航空公司合作安排數波業者及媒體赴台踩線，根據最新的統計數據，九月份紐西蘭赴台人數成長1成3。

林信任主任表示，透過紐航每週3班（星期二、四、六）台北直達奧克蘭的服務，每年增加約可4萬7千個機位，不但可以紓解旺季機位不足的窘境，而且紐航在亞洲各大主要城市都有航點，可以包裝台北延伸至其他亞洲城市甚至歐洲過境的旅遊產品，增加台灣旅遊產品在紐西蘭的多樣性，成為觀光新南向的新亮點。