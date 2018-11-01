每小時有１人死於糖尿病　控糖除了藥物和運動　還需家人支持

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛生福利部106年統計，糖尿病為臺灣十大死因第五位，平均每小時就有1人因此死亡。糖尿病病程冗長，往往也造成家庭負擔。今年聯合國世界糖尿病特別將主題訂為「The Family and Diabetes」，呼籲家庭應積極發揮在糖尿病防治，包括在自我管理及健康生活形態上扮演最大支持與教育作用，以家庭力量來維繫家人健康。

糖尿病分為二型，第1型糖尿病好發於兒童或青少年，小病人常因為要長期注射胰島素控制血糖，對於打針恐懼及擔心外界異樣眼光而不願使用胰島素，而導致病情控制不佳。

第2型糖尿病又稱成人型糖尿病，病人發病後，主要常見問題是因為不了解疾病照護識能，而產生內心壓力與情緒的焦慮，害怕病不會好進而影響工作及家庭經濟，以及漫長照護歷程的身心適應及改變，對病友也都是挑戰。

研究調查指出，妊娠時有糖尿病的媽媽，在產後5至10年內有5成的機率發展為第2型糖尿病，而有家族史糖尿病的民眾，罹患糖尿病的機率較一般人高出2倍以上，顯見糖尿病防治與照護複雜且多元。

不同年齡、不同狀況所產生的糖尿病，民眾都必須審慎自我評估，早期篩檢可以早期發現糖尿病，而面對漫漫罹病長路，除了跨專業醫療團隊提供專業指導與衛教外，家人朋友這個重要的「家友團」更是守護糖友最堅強後盾！

對於糖尿病防治，政府提供了可近、可用的服務資源，與民眾一起防治糖尿病：