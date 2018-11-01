珍古德：民眾環保與動保意識抬頭　企業的社會責任將改變

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園南崁採訪報導）國際知名黑猩猩專家珍古德博士(Dr. Jane Goodall)於2018年10月旋風式訪台。在接受Taiwan News專訪時，她從台灣過去到現在動物保育上的努力與轉變、年輕人是如何捲起袖子加入「根與芽」計畫，到義美食品如何落實社會責任等議題，毫不保留的跟我們分享她的看法。

珍古德博士回憶起在1996年首次踏上台灣這塊土地時，當時人們對於環境保護以及對動物的關愛，都顯然不足。經過多年的努力，台灣的環保意識以及在動物保育等方面都提升了不少，可說是進步很多。不幸的是，世界上還有其他國家戰爭在發生，環境的破壞尚在持續中。

記者問珍古德博士來台灣後，參與了那些當地動保計畫。她回應，在動物保育方面，她曾經參與了黑面琵鷺、水雉、台灣梅花鹿、台灣櫻花鉤吻鮭等瀕危動物的保育計畫。到今天為止，這些計畫都很成功。

令她印象深刻的是參與搶救水雉的保育計畫。由於高鐵台南站經過牠們的棲息地，她於是率領團隊前往拜會高鐵董事長殷琪，請高鐵繞道而行。但由於軌道建設已定案，若重新規畫就得投入龐大的經費，殷琪得知後，決定和當地政府合力幫助水雉搬家。在跨單位的合作之下，他們於是到附近租用農地，重新為野生動物建造濕地，讓水雉得以在新家園安全的生活。如今，該濕地已成為知名的水雉生態園區。

另外，她也提到國際珍古德協會深入校園，帶領孩子們參與根與芽計畫。那些孩子們親手種植原生植物，吸引蝴蝶飛舞，讓原本有蝴蝶王國美名的台灣，在這些孩子們捲袖種樹之下，悄悄改變了這個世界。

珍古德博士談及義美時笑著說，她和義美恰巧同齡。她還說，這次參訪義美觀光工廠，讓她印象深刻的是這家公司如何落實企業責任，讓消費者吃的安心。她舉二個例子，其一是利樂包的再利用；這間公司使用856個使用過的利樂紙盒包裝，回收再生製作成環保長凳。

第二，這家公司採用沒有基因改造的原物料，如黃豆、黑豆等。她說，這是非常難得的作法，畢竟大部分的企業都是以「利潤」為導向在經營市場。隨著消費者的環保與動保意識抬頭，消費者行為將改變企業的經營管理與行銷方式，這都是未來的趨勢。

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▲「地球只有一個」長椅位於義美觀光工廠。(照片由台灣英文新聞拍攝)

▲照片前排左起：義美食品總經理高志明(左二)、國際知名黑猩猩專家珍古德博士(左三)與義美團隊合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)