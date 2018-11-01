臺中花博招攬新南向旅客　11月起曼谷、金邊直飛臺中

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）2018臺中世界花卉博覽會即將於週六（3）盛大開幕，雖然日前傳出中國疑因政治因素將全面缺席，臺中市政府仍積極邀請東南亞國家共同參與此次難得的盛會，並與泰越捷航空及柬埔寨航空敲定每週由泰國曼谷或柬埔寨金邊直飛臺中的固定航班，盼讓各國旅客看見花博的美麗及驕傲。

臺中市政府觀光旅遊局表示，11月3日起泰越捷航空（Thai Vietjet Air）開闢「曼谷－臺中航線」，每周一、三、五、六及周日共五天，皆有航班由曼谷直飛臺中國際機場。此外柬埔寨航空（JC International Airlines）的「金邊－臺中航線」則自11月21日起，安排週三及週日固定航班由金邊直飛臺中。

觀旅局長陳盛山表示，定期航班將方便國際旅客造訪臺中，希望讓世界看見花博的美麗及驕傲。

觀旅局指出，泰越捷航空的「曼谷－臺中航線」，每週五天自早上9時由曼谷起飛直達臺中，下午2時30分由臺中起飛回到曼谷，時間上相當適合泰國遊客到臺中參觀花博。市府日前還聯合泰越捷航空邀請泰國媒體及旅行社到花博踩線，期盼能夠吸引三萬人次以上的泰國遊客看花博遊中臺灣。

另外，觀旅局也將聯合臺中觀光業者前進金邊推廣花博，可望在明年4月柬埔寨過年期間，吸引更多柬埔寨遊客到臺中並造訪花博。

陳盛山提及，過去四年來臺中國際機場已成功新增20個航點，順利開拓五個首都航線，國際旅次運量更成長近三成。

陳盛山也指出，市政府整合臺中與中臺灣觀光業者，共同推動臺中花博600萬人次留宿計畫，預計花博期間（至2019年4月24日）能將新臺幣200億元以上的觀光消費產值留在中臺灣，持續擴中臺灣區域觀光旅遊能量。