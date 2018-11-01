新南向紐西蘭毛利舞團大讚中市美景  廣邀國際來台賞花博

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「紐西蘭毛利傳統舞蹈團」10月29日抵達台灣，擔任台中花博開幕晚會的國際表演團隊，10月30日一早趁著排練空擋，團員前往參觀台中百年古蹟台中車站、綠川等景點，團長Derek Lardelli更稱讚台中是一座很進步的城市，充分感受到人們的好客和友善，並邀請大家出席花博晚會，欣賞他們的精采演出。

「紐西蘭毛利傳統舞蹈團」(Whangara Mai Tawhiti）10月29日抵達桃園機場，市長林佳龍親自接機，向表演團隊展現台中人的友善與熱情。毛利傳統舞蹈團隨即前往開幕場地場勘，並與九天民俗技藝團共同彩排，展現對花博表演品質的堅持與重視。

圓員10月30日趁著排練空檔，前往舊城區遊覽城市風光，對於台中百年車站融合傳統與現代的建築感到十分感興趣，紛紛拿出手機拍照，並透過導覽，了解市府保留車站古蹟的內涵與計畫。之後到綠川散步，並和現場孩童一起欣賞水中錦鯉，了解城市治水與生態復育的成果；舊城區突然出現一群壯碩的毛利戰士，也吸引不少行人的目光。

文化局指出，此次邀請的「紐西蘭毛利傳統舞蹈團」，曾奪下2017年紐西蘭Te Matatini音樂節冠軍，這次也是他們首次造訪台灣，將參與11月3、4日的開幕晚會演出，帶來吸睛的毛利傳統舞蹈。

台中花博11月3日盛大開幕，開幕晚會將在水湳智慧城(導航搜尋台中中央公園)舉行，邀請國內外藝文團體帶來精彩表演，全為免費活動，歡迎市民共襄盛舉。