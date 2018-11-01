理想大地享觀光局補助 線上旅展提前開跑

眾所期待的「ITF台北國際旅展」將於11月底首度移師南港展覽館盛大舉行，國內唯一榮獲國際專刊《100 Hotels + Resorts》評選為「世界百大飯店」的花蓮理想大地渡假飯店，即日起，線上旅展提前開跑，平日住宿券驚喜加碼買住宿券送西班牙蜂巢糕外，限定日期旺假日還不加價，年底前平日入住，觀光局再提供國人住宿和交通補助金，每房最高還可現折$2,500元，絕對是今年旅展瘋搶購的必買理由。

官網線上訂房搶先推出年度最狂的線上旅展優惠，提前以旅展價立即邀請旅客親臨體驗，兩人同行，兩天一夜含西班牙主題房型住宿、陽光自助早餐和搭乘環保輕艇漫遊園區，每房$5,200元起，11月入住再免費贈送雙人Tapas Party(下午茶)，午茶時光還能有機會遇見帥氣西班牙籍Sergio主廚的精采Tapas秀。

今年官網線上購票更同時火熱登場，挑戰優惠無極限，平日雙人住宿券每張$5,200起，買住宿券送明星伴手禮蜂巢糕外，持住宿禮券於2019/2/27前入住(跨年連假和春節除外)，首度開放旺假日不加價，平假日通用的住宿券適合歲末年終與親朋好友來場春酒尾牙小團聚，當月壽星入住還可以免費升等套房，現在只要在家動動手指，旅行花蓮也能輕鬆同享旅展價。

理想大地擁有國內最長人工運河，2.2公里的蜿蜒河道，放慢了平時太快的生活步調，年底前平日入住理想，觀光局再加碼補助國人住宿和交通，同行旅客年滿60歲以上，每房最高可到$2,500元補助，每人限期優惠乙次，想在世界百大飯店感受西班牙高第式建築與自然之美，體驗悠遊在浪漫威尼斯般的應許之河，千萬別錯過2018年最後一檔的優惠！更多詳情請查詢官網