【快訊】勞動局長賴香伶明換人工皮出院　北市府今起加強維安管制

更新時間: 2018/11/01 12:27 發稿時間: 2018/11/01 11:25

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）有關昨(31)日下午近4點，勞動局長賴香伶於辦公室內批示公文時，遭民眾李明彥闖入持條狀物品攻擊受傷，傷口長約3公分，進行清創時可見顱骨。賴香伶傷口用細針縫了11針後，預計復原期需要一周。​

不過根據最新消息，北市聯合醫院仁愛院區院長蕭勝煌今(11月1日)表示，賴香伶情緒穩定，但昨晚沒睡好，明(2)日早上將幫賴香伶換上人工皮，術後就會讓她出院。

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賴香伶1日也親筆寫紙條，感謝各界關心。（勞動局提供）中央社

至於賴香伶情緒狀況，蕭勝煌院長說，比較擔心未來她會有創傷症候群，但目前看來狀況穩定。

針對此事，北市府公管中心也宣布，今上午10時起開始實施管制。公管中心主任趙光中說，除一樓4個門外，所有側門通道出入口鐵門鎖上，員工出入配戴證件。

自由引述趙光中表示，市政大樓每層樓有6個側門，從地下2樓至地上12樓，共有84個側門，平常是下班時間才關上，今天上午10時起，將24小時鎖上。

未來民眾若需要到北市府洽公，需搭乘中央南區與中央北區電梯。另外，北市府也表示，未來擬在局長辦公室外增設門禁，避免類似情況再發生。

北市府勞動局今(1)日稍早發布新聞稿譴責暴力行為，並表示將追究相關法律責任。有媒體報導，李明彥是將一小段鋼筋藏在牛皮紙袋內，因而順利闖入局長室。​

台北市立聯合醫院仁愛院區，昨有大批媒體聚集在急診室外等候消息。中央社

北市警方表示，已掌握犯嫌身分追緝中，全案將依妨礙公務等罪嫌送辦。

台北市長柯文哲昨晚曾前往醫院探視賴香伶局長，他感到非常震驚，所幸目前賴局長傷勢已無大礙，但仍需要觀察。

他已要求警方儘速查辦，逮補犯案人士，並研究如何避免類似問題再度發生。

北市府勞動局在新聞稿指出，經了解，李明彥曾為中油公司加油站之派遣員工，惟雙方間因勞資爭議事宜，李明彥認中油公司為規避雇主責任而有「假承攬、真僱用」之情事，遂多次向勞動局陳情與檢舉中油公司及其委外廠商涉違反勞動法令。

該局針對李明彥陳情及檢舉案由皆有回覆，並針對其所檢舉廠商多次派員實施勞動檢查，檢查發現事業單位確有違法事證者，即依法辦理後續裁處事宜。

自李明彥於102年向勞動局陳情以來，經查檢查事業單位至少計有34家，裁處件數計38件，其中，中油公司委外廠商計10家，裁處件數計4件。