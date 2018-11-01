「台南都會寶可夢」抓寶活動今登場　精彩可期

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）眾玩家期待的《Pokémon GO Safari Zone in Tainan》今(11月1日)正式登場，預估有20萬名玩家陸續湧入，熱鬧可期。

台南市政府與Pokémon GO合作舉辦《Pokémon GO Safari Zone in Tainan》，今（1日）起在台南讓玩家抓寶，而且「抓好抓滿」。

根據臉書介紹，11/1~11/5的五天當中，每天10:30~16:30訓練家們垂涎已久的稀有寶可夢、異色寶可夢，都將現身大台南地區。台南市30個景點區域，也會有出乎意料的寶可夢集結。

此外奇美博物館前廣場每天還會有三場等人高的皮卡丘、伊布人偶見面會，以及一場萌系遊行演出。

配合活動的奇美博物館，同時推出了「限定快閃展」，邀請親子們入內共襄盛舉，動物廳則首度對外開放拍照，民眾可把握難得的機會。

活動期間，台南都會公園與奇美博物館廣場，每天還會贈送2萬頂限量皮卡丘紙帽，數量有限，發完為止。活動現場逾百攤的美食伴手禮，則要讓大家抓寶時不致於餓肚子。

10/31-11/12只要出示活動APP，可享全台南市107家業者提供的優惠 ，主場的奇美博物館就提供玩家150元門票優惠。

非常重要的一點是，再次提醒大家注意行進及道路安全，避免邊行駛動力交通工具邊遊戲，並請抓寶玩家及行人務必注意自身安全。

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