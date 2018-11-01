被馬英九指恐嚇擋三中交易案　姚文智重批馬「混蛋」

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台北地院首度開庭審理三中交易案，31日傳喚被告馬英九出庭，馬自我答辯時提到時任新聞局長、現民進黨台北市長侯選人姚文智當時發函阻擋交易案，並否認檢察官指控他的犯罪事實。姚文智得知後重批評馬「混蛋」，指當時他發公文是要提醒有意購買黨產的人士，並稱不當黨產最後要回歸人民，馬想偷渡關山讓國民黨繼續享用民脂民膏，大家還不譴責？

馬英九周三開庭時表示，當時余建新想要買中投公司持有的華夏公司股權，時任新聞局長的姚文智發函提醒中國時報公司，如果購買華夏公司持有的中視公司股票，會因「不當黨產」取得處理的結果，造成既得權利的損失，在沒有任何法律依據之下，姚文智憑什麼在民國94年就能認定中投公司持有的華夏公司股權是「不當黨產」，姚文智發函的目的，不就只是為了嚇阻余建新，不要向中投公司購買華夏公司的股權嗎？

姚文智同日下午開記者會表示，馬是胡說八道的混蛋，想要偷天換日賤賣黨產，竟還有臉批評他，歡迎馬來吿他。

姚文智澄清，新聞局當時發的公文是要提醒善意第三人，如果有誰要買不當黨產，就應了解有一天必須歸還給人民，馬英九用天龍八部偷天換日，想要用賤價出賣黨產，還繼續取得黨產控制權，已經是昭然若揭，讓國民黨繼續享用民脂民膏，本應受到譴責，今天卻還有臉批評姚文智。

媒體詢問，今天說重話是否擔心馬英九提告？姚文智回說「歡迎來告」，這樣的混蛋應全民唾棄。

姚文智表示，不當黨產屬於全民資產，不該由卸任總統馬英九指點江山，希望這個社會蓄積更多能量，應該追求公義實現，不要再拖延，此事應當畢其功於一役，把黨產歸諸全民，未來能做長照、托育或是培育下一代發展需要。

媒體詢問，所謂屠龍刀是指判刑？姚文智表示，屠龍刀就是「人民意志」，2000至2008年，民進黨少數執政，在國會沒有多數情況下，無法成立不當黨產委員會、促轉會，沒有辦法對國民黨黨產快速清理，現在這官司已經很清楚，應該把來自於民指民膏的財產歸還給人民，這是民進黨全面執政重要責任。