〈時評〉加上深層地熱政見　落實2025非核家園

2025非核家園政策引起很多質疑

我們看到10月22日的中國時報的社論「民進黨盲目廢核、台灣不能陪葬」、以及10月24日的聯合報的社論「以核養綠：燃氣世界第一、台灣有此能耐？」，都提出對於民進黨的能源政策的質疑。整體而言，這些質疑可以歸納如下數點：

1、北部無電廠、區域電力供需不平衡。

2、大潭燃氣電廠佔过高的發電佔比。

3、天然氣貯存量低、造成國安問題。

4、減碳是世界潮流、非核不是。

也就是說 50% 的天然氣發電比重太高了，台灣買得到那麼大量的天然氣嗎？或者說價格波動台灣受得了嘛等等。尤其是聯合報的論點，在我看來根本就是老套。例如說在五年前，2013年6月16日聯合報的社論「選擇廢核四前、想想停建後的事」就這麼說，而當時我也曾經加以回答，寫了一篇讀者投書回應，可惜聯合報不願刊登。現在我們看到聯合報一樣重複同樣的論點。這些論點基本上都是在說明，大家擔心不穩定的再生能源、風力及太陽能，高達20%是否做得到，以及是否會因此而造成電力系統的不穩。這些基本的問題，我們認為只有用包括核二、深澳甚至核四等，已經規劃好的大型電廠變成地熱電廠才可以解決。

原能會經濟部對深層地熱光說不練

2017年11月6日原子能委員會謝曉星主委在答覆立委吳思瑤的質詢時承諾，年底要提供核二廠變成地熱電廠的評估報告，一年已經過去了却未見評估報告。而在2018年4月16日，吳玉琴等立委在環衛委員會決議，要求經濟部做「深澳電廠轉變成地熱電廠」的可行性評估。經濟部回答說會在半年之內提供將深澳電廠變成地熱電廠的評估報告，半年也即將在11月中到期。雖然目前深澳燃煤電廠環評已經廢止，然而將深澳變成地熱電廠，其實正是可以解決北部大型電廠不足的問題，而且對於台灣的電力系統在風力太陽光電等不穩定的再生能源20%供電之下，整個電網的穩定性，也會提供非常重要的角色。因此我們期待目前正在競選新北市長的蘇貞昌老縣長，能夠將此列為政見。

蘇貞昌始終站在反核第一線

在我們過去近30年來的反核過程中，蘇貞昌老縣長始終跟我們一起共同努力。遠的不談，例如說1999年、2000年時，陳水扁總統當選之前的選戰由貢寮的學習之旅啟動，當時在核四廠所在地的貢寮鄉，就是台北縣蘇貞昌縣長、及我們反核人士共同要求代表民進黨的陳水扁總統候選人簽下「廢核四承諾書」。因此2000年5月首次政黨輪替後、行政院10月底就宣佈廢核四。但因立法院杯葛造成了2001年2月「核四復工續建」。近的來講，在五年多前，318太陽花學運後，林義雄律師無限期禁食要求廢核四。蘇貞昌時任民進黨主席，也因此拜訪馬英九總統。後來在馬總統同意下，行政院江宜樺院長宣布「核四封存、以後是否啟用公投決定」。目前，所謂的「以核養綠」公投，其實是掛著「養綠」的羊頭、真正要賣的是「恢復核電」這個狗肉。

因此，我們非常寄望核四所在地的新北市蘇貞昌市長候選人，能夠在公投辯論中擔任「廢核四」主張的民進黨的辯護代表、為「廢核四」政策辯護。並且將核電替代方案、即是全力發展深層地熱，當成他的主要政見。北台灣容易興建深層地熱廠的地方，包括核二廠、深澳電廠、協和電廠、以及核四廠。我曾經寫過多篇文章闡述，相關文章如下：

1、編千億元綠能預算 變核二為地熱電廠(〈民報〉2017年3月2日)

2、再論如何將核電廠轉變成地熱電廠(ㄑ民報〉2017年4月10日)

3、油管地熱管 雙管齊下救缺電(〈民報〉2017年6月2日)

4、四論核四怎麼辦(〈民報〉2017 年6月30日)

5、深澳協和合併規劃 以地熱生質取代燃煤(〈時評〉2018年4月20日)。

我們由衷希望蘇老縣長能接受我們的建言，增加一條可使反核派在掛羊頭賣狗肉的「以核養綠」公投中勝出的政見。